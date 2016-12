Kino-Tipp Die Weihnachtsgeschichte der Augsburger Puppenkiste

× Erweitern Trailer Weihnachtsgeschichte der Augsburger Puppenkiste

Jeden Advents-Sonntag bundesweit in den Kinos

Ein Eselchen erlebt eine besonders aufregende Geschichte – obwohl seine Herrin hoch schwanger ist, macht sie sich mit ihm und ihrem Mann auf die lange Reise nach Bethlehem, um an einer Volkszählung teilzunehmen. Aber plötzlich setzen die Wehen ein und sie müssen so schnell wie möglich einen Unterschlupf finden ...

Das kommt euch irgendwie bekannt vor? Ja, denn es ist tatsächlich die biblische Weihnachtsgeschichte, die die Augsburger Puppenkiste neu inszeniert und abgefilmt hat. Dabei hält sie sich sehr getreu an die Erzählungen der Bibel, weshalb so mancher altertümlicher Wortlaut Kindern von heute etwas fremd erscheinen wird. Aber so absurd ein solches Marionetten-Krippenspiel vielleicht klingen mag, mit dem bekannten Charme der Augsburger Puppenkiste, sehr liebevoller Ausstattung und einiger augenzwinkernder Situationskomik, ist es ein kurzweiliges Vergnügen für große und kleine Zuschauer. Außerdem ist es erheblich bequemer die Weihnachtserzählung aus dem Kinosessel heraus anzuschauen, als auf einer harten Kirchenbank sitzend. Mit diesem Film werden auch Kinder, die die christliche Weihnachtsgeschichte noch nicht kennen, diesem Stück Kulturgut ein bisschen näher kommen.

In den letzten Wochen vor Weihnachten, ist der Film in Kinos in ganz Deutschland jeden Adventssonntag zu bewundern.