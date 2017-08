Kino-Tipp: Ich einfach unverbesserlich 3

Kinostart: 6. Juli 2017

Gru, der sich noch nicht so ganz an seine neue Rolle als Bösewicht im Ruhestand gewöhnt hat, wird von seinem Zwillingsbruder dazu überredet, einen letzten großen Coup zu landen. Sein Bruder Dru, hat nicht nur volles Haar, sondern ist so viel selbstsicherer und erfolgreicher, dass es Gru in eine Existenzkrise stürzt. Da er gerade arbeitslos geworden ist, denkt er ernsthaft über dieses Angebot nach. Dabei sollte er eigentlich den Schurken und ehemaligen Kinderstar Balthazar Bratt jagen, der sich den größten Diamanten der Welt unter den Nagel gerissen hat...

Noch bunter, noch actionreicher und mit einer Menge 80er Jahre Flair stürzt sich die kleine Patchworkfamilie um Margo, Edith, Agnes, Gru und seine Ehefrau, Agentin Lucy Wild, in ein neues Abenteuer. Natürlich wieder mit dabei: die quietschgelben fröhlichen Minions, die schon lange nicht mehr die geheimen Stars der Reihe sind. Deren Begeisterung für Missetaten überwältigt selbst den ehemaligen Ober-Fiesling gelegentlich.

Ähnlich wie im Original ist auch die deutsche Synchronfassung durchaus prominent besetzt: Oliver Rohrbeck (besser bekannt als „Justus“ aus den drei Fragezeichen) ist erneut als Gru zu hören. Ihm gegenüber steht dieses Mal Joko Winterscheidt, der Balthazar Bratt seine Stimme leiht.

Sicher erneut ein rasanter Spaß, bei dem die Eltern gerne die Sprösslinge ins Kino begleiten und sich ebenfalls köstlich amüsieren werden.