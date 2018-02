Kino-Tipp: Mein Freund die Giraffe

× Erweitern © Victor Arnolds hires

Wir haben schon viele Familienfilme mit tierischen Freunden in den Hauptrollen gesehen. Und seit Benjamin Blümchen wissen wir, wie cool es ist, einen Zoobewohner im Freundeskreis zu haben. Aber hier geht es nicht um einen Langhaarcollie, einen Delphin oder ein schwarzes Pferd, sondern um die sprechende Giraffe Raff!

Dominik wohnt mit seinen Eltern direkt neben dem Zoo, daher ist es ein Leichtes, jeden Tag bei seinem besten Freund Raff vorbeizuschauen. Die beiden „Jungs“ haben am selben Tag Geburtstag und freuen sich schon riesig auf ihren ersten Schultag. Dominik hat extra seinen ganzen Schulranzen voller Grünzeug gepackt, falls Raff sein Schulbrot vergisst. Als er erfährt, dass für Giraffen kein Platz in der Schule ist, ist er enttäuscht, de

nn die anderen Kinder in der Schule sind kein Ersatz. Dass die Schule und seine Mitschüler gar nicht so blöd sind, wie er anfangs dachte, muss er sich allerdings nach einiger Zeit eingestehen, denn er findet bald einen neuen Freund. Trotzdem vermisst er Raff, denn wegen der Schule sehen sich die beiden nun viel seltener. Auch die Giraffe bangt um die Freundschaft, was wenn Dominik in der Schule bessere Freunde als ihn findet?

Doch so weit will Dominik es gar nicht erst kommen lassen! Mit der Hilfe von Yous, seinem neuen Schulfreund schmiedet er einen Plan: es muss ein Weg gefunden werden, Raff aus dem Zoo heraus und in die Schule rein zu bekommen.