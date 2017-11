Kino-Tipp: Plötzlich Santa

× Erweitern Copyright Capelight

Alle Jahre wieder kommt der Weihnachtsmann! Der Tischler Andersen hat besonders viel Freude an dem besinnlichen Fest und verkleidet sich jedes Jahr leidenschaftlich als weißbärtiger Geschenkeverteiler, um seine Familie an Heiligabend zu überraschen.

Wegen seiner Tollpatschigkeit landet Anders aber nicht im gemütlichen Wohnzimmer bei seiner Familie, sondern erleidet Schlittenbruch mitsamt den vielen Geschenken, die nun alle kaputt sind. Zu seiner großen Überraschung trifft er auf einen anderen Weihnachtsmann und muss feststellen: es ist der echte! Dieser bietet ihm an, die Bescherung bei Andersens Familie zu übernehmen, wenn Andersen dafür die Kinder des Weihnachtsmannes besucht. Damit lassen sich beide auf ein Abenteuer ein, denn der Weihnachtsmann erzählt seinen Kindern immer die Legende von dem Tischler, der an Weihnachten Geschenke aus Holz schnitzt.

Die skandinavische Winterlandschaft verzaubert große und kleine Zuschauer und nimmt sie mit auf eine Reise in eine märchenhafte Welt, in der man Michel aus Lönneberga, Rudolph oder einem Weihnachtself über den Weg laufen könnte, und das passiert auch fast ... Wie die Bilderbuchvorlage („Weihnachten beim Weihnachtsmann“) stellt auch der Film die Frage ‚Wie feiert eigentlich der Weihnachtsmann Weihnachten?', denn er ist doch viel zu beschäftigt, um seinen eigenen Kindern Geschenke zu bringen. Warmherzig und mit einem Augenzwinkern kommt mit „Plötzlich Santa“ die Antwort auf diese Frage am 16. November in die deutschen Kinos.