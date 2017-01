Film-Tipp: Mein Leben als Zucchini

× 1 von 6 Erweitern © RITA PRODUCTIONS / BLUE SPIRIT PRODUCTIONS / GEBEKA FILMS / KNM / RTS SSR / FRANCE 3 CINEMA / RHONES-ALPES CINEMA / HELIUM FILMS 2016 × 2 von 6 Erweitern © RITA PRODUCTIONS / BLUE SPIRIT PRODUCTIONS / GEBEKA FILMS / KNM / RTS SSR / FRANCE 3 CINEMA / RHONES-ALPES CINEMA / HELIUM FILMS 2016 × 3 von 6 Erweitern © RITA PRODUCTIONS / BLUE SPIRIT PRODUCTIONS / GEBEKA FILMS / KNM / RTS SSR / FRANCE 3 CINEMA / RHONES-ALPES CINEMA / HELIUM FILMS 2016 × 4 von 6 Erweitern © RITA PRODUCTIONS / BLUE SPIRIT PRODUCTIONS / GEBEKA FILMS / KNM / RTS SSR / FRANCE 3 CINEMA / RHONES-ALPES CINEMA / HELIUM FILMS 2016 × 5 von 6 Erweitern © RITA PRODUCTIONS / BLUE SPIRIT PRODUCTIONS / GEBEKA FILMS / KNM / RTS SSR / FRANCE 3 CINEMA / RHONES-ALPES CINEMA / HELIUM FILMS 2016 × 6 von 6 Erweitern © RITA PRODUCTIONS / BLUE SPIRIT PRODUCTIONS / GEBEKA FILMS / KNM / RTS SSR / FRANCE 3 CINEMA / RHONES-ALPES CINEMA / HELIUM FILMS 2016 Prev Next

Kinostart: 16. Februar 2017

Zucchini ist erst neun Jahre alt, als seine alleinerziehende Mutter durch einen Unfall ums Leben kommt. Polizist Raymond kümmert sich um den Jungen und bringt ihn schließlich in das Heim der strengen aber fürsorglichen Madam Papineau. Nach anfänglichen Schwierigkeiten, seinen Platz in der Gruppe teilweise stark traumatisierter Kinder zu finden, schließt Zucchini vor allem mit der coolen Camille Freundschaft. Aber dann droht die Gruppe auseinander gerissen zu werden...

„Mein Leben als Zucchini“ geht im diesjährigen Oscar-Rennen für die Schweiz an den Start. Eine Ehre, die einem Kinderfilm nur selten zuteilwird. Dazu tragen sicherlich die behandelten Themen bei: Tote Eltern, Verlassensangst, nicht zuletzt auch Sexualität auf der einen Seite, Heimat und Dazugehörigkeit auf der anderen. Dabei werden die Kinder mit ihren Problemen durchaus ernst genommen, und ihnen werden negative Gefühle und Melancholie zugestanden. Das alles ist verpackt in eine sehr eigene und recht einfache Art der Animation. Mit dieser gelingt es Regisseur Claude Barras aber, die richtigen Bilder und Situationen zu finden, um eine emotionale Tiefe und deutlich spürbar bewegende Atmosphäre zu schaffen.

Schade ist, dass aufgrund der Kürze des Filmes (ca. 70 Min.) viele Dinge doch nur an der Oberfläche angekratzt und dabei nicht aufgearbeitet werden. Auch die Zielgruppe bleibt etwas unklar. Viele Szenen haben schon einen fast erwachsenen Humor, andere hingegen wenden sich offensichtlich an recht kleine Kinder.

Ein etwas sperriger Film also mit leichten Abzügen in der B-Note, aber durchaus, gerade wegen seiner Andersartigkeit sehenswert. Wenn auch vielleicht lieber in Begleitung Erwachsener...

Der Film wurde gerade als Oskar-Kandidat in der Sektion "Bester Animierter Film" nominiert!