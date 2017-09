My little Pony – Friendship is magic

× Erweitern Tobis Film

Twilight Sparkle und ihre Freundinnen sind mitten in die Vorbereitungen zum großen Freundschaftsfestival in Equestria, da werden sie von dem bösen Shadow King und seiner Kommandantin Tempest Shadow gestört. Tempest – selbst einmal Bewohnerin von Equestria, hat mit dem Verlust ihres magischen Hornes auch den Glauben an die Freundschaft verloren und kämpft nun an der Seite des furchteinflößenden Königs. Die Ponys machen sich auf den Weg, um Verbündete für den Kampf zu suchen und ihr geliebtes Zuhause zu retten.

Bunt und etwas quietschig, mit einem Haufen gut gelaunter Ponys, die regelmäßig in Gesang ausbrechen, mit Muffins werfen und mit Haarproblemen kämpfen, scheint das gesamte „My little Pony“-Franchise eine klare Zielgruppe zu haben. So wird auch in der deutschen Werbung der Schwerpunkt sehr auf das Wort „Pony“ und die Unterwasserwelt der „Meerjungponys“ gelegt. Dabei ist die „My little Pony“-Reihe schon lange keine reine kleine-Mädchen-Unterhaltung mehr. Auf der ganzen Welt gibt es mehr und mehr erwachsene weibliche und auch männliche Fans. (Wobei immer wieder betont wird, dass das nur für die neue Serie gilt!) Ein feiner, oft etwas subversiver Witz, Figuren wie Lady Gaga in Ponyform und die mitreißenden Gesangsstücke tragen sicher ihren Teil dazu bei. Aber vor allem die Hauptbotschaft der kleinen Vierbeiner scheint einen Nerv zu treffen: Dass man mit Freundschaft alles schaffen kann. Und das gilt unabhängig von Alter oder Geschlecht...