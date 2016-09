× 1 von 5 Erweitern INDI Film × 2 von 5 Erweitern ADI MARINECI × 3 von 5 Erweitern INDI Film × 4 von 5 Erweitern INDI Film × 5 von 5 Erweitern INDI Film Prev Next

Kinostart: 8. September 2016

Während alle ihre Freunde in den Sommerferien an großartige Urlaubsorte fahren, muss die 13-jährige Nelly mit ihren Eltern nach Rumänien. Vor Ort erfährt sie auch noch, dass ihr Vater ganz in die Walachei ziehen möchte, um dort Windräder aufzubauen. Zornig läuft sie weg und wird prompt von zwielichtigen Gestalten gekidnappt. Langsam begreift sie aber, dass ihre Entführung zu einem viel größeren Plan gehört. Und zum Glück kommt ihr eine freundliche Roma-Familie zu Hilfe...

Siebenbürgen, oder eben auch „Transsilvanien“, zusammen mit dem bunten Leben der Roma bietet eigentlich eine Grundlage für eine wirklich außergewöhnliche Geschichte. Irgendwo zwischen den „Pfefferkörnern“ und der „roten Zora“ entwickelt sich ein rasanter Kinder-Krimi, der aber leider häufig seinen eigenen Faden verliert. Mit nicht ganz nachvollziehbaren Handlungen mäandert er durch sich wiederholende Verfolgungsjagden. Dabei lässt er selbst wenige der Klischees aus, die er eigentlich anzuprangern versucht. Die Gegenüberstellung von Windkraft und Talsperre, die im Grunde der Auslöser der ganzen Geschichte ist, hat sicher ebenfalls seine Berechtigung, wirkt aber stellenweise stark umwelt-missionarisch.

„Nellys Abenteuer“ versucht auf verschiedenen Ebenen etwas Neues und Unerwartetes. Das ist nicht immer ganz gelungen, der Film hebt sich jedoch immer noch vom oberflächlichen Einheitsbrei der meisten Kinderfilme ab und gibt einen interessanten Einblick in eine fremde Kultur, vor einer Kulisse, die man im Kinderfilm noch nicht oft gesehen hat.