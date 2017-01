Offline – Das Leben ist kein Bonuslevel

× 1 von 3 Erweitern Little Dream Entertainment × 2 von 3 Erweitern Little Dream Entertainment × 3 von 3 Erweitern Little Dream Entertainment Prev Next

Kinostart: 23. Februar 2017

Fenris ist einer der mutigsten und gefürchtetsten Krieger in der „Schlacht von Utgart“. Zumindest im gleichnamigen Computerspiel. In der Wirklichkeit ist er der 17-jährige Jan, der mit dem ganz normalen Schul- und Pubertäts-Wahnsinn zu kämpfen hat. Gerade als ein super-wichtiges Turnier ansteht, wird er plötzlich aus dem Spiel geworfen. Schnell kommt ihm der Verdacht, dass sein Erzfeind Loki dahinter steckt. Um an ihn heran zu kommen, muss er jedoch so manches Abenteuer in der ganz realen Welt bestehen. Zum Glück ist er dabei nicht alleine. Die etwas spezielle Karo macht sich mit ihm zusammen auf einen aufregenden Weg...

Florian Schnell schafft es in seinem Debüt-Film gekonnt, die Fantasie und Ästhetik von beliebten Computerspielen in eine spannende Handlung zu verpacken und Bilder zu finden, in denen beide Welten verschwimmen. Mit sehr viel Humor und einem feinen Gefühl für dieses schwierige Alter gelingt ihm so viel mehr als die reine Jagd nach einem Bösewicht… denn die reale Welt kann manchmal viel gefährlicher und verwirrender sein als die größte Ork-Schlacht.

Die beiden Hauptdarsteller Moritz Jahn (für seine Rolle als „Bester Hauptdarsteller“ beim Max Ophüls Festival nominiert) und Mala Emde überzeugen durch eine im deutschen Kino selten gesehene Natürlichkeit. Die jungen Zuschauer finden sich schnell in einer ihnen bekannten Welt zurecht und die etwas älteren können bestimmt an der ein oder anderen Stelle mit einem Schmunzeln an die eigene Jugend zurück denken.