Robbi, Tobbi und das FliewatüütC

Foto: ©2015 TOM TRAMBOW Projekt: „Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt“ Wüste Medien GmbH Produzenten: Tina Löbbert, Björn Vosgerau, Uwe Kolbe. Executive Producer: Stefan Schubert Co-Produzent / Verleih: Studiocanal Film GmbH Co-Produzent: Eric Goosens Walking the Dog Regie: Wolfgang Groos Kamera.: Armin Golisano Produktionsleitung: Peter Kreutz Szenenbild: Veronika Merlin Kostümbild: Cordula Jedamski Maskenbild: Diana Koeberlin Drehtag 16 30.09.2015 Motiv: "Tütermoor Marktplatz, Ampelkreuzung, Spielzeugladen" Special: Presstag / Pressefotos / BTS Bild: 02 Tobbi wird von Justin gedisst. 03 Tobbi geht an einem Werbeplakat vorbei nach Hause. 96A Justin lässt Robbi und Tobbi in Ruhe. 32 Tobbi ist auf Robbis „Fersen“. 29 Robbi unterhält sich mit einer Ampel. 31 Robbi sucht eine Rakete. Cast: 01. Tobbi - Arsseni Bultmann 10. Justin - Kieran West 02. Robbis Stimme - Jonah Rausch 02. Robbi - ROB 344-66/IIIa ------- Nicht am Set: 01.D Tobbi - Moyan Messow 04. Brad - Sam Riley 05. Sharon - Alexandra Maria Lara 06. Sir Joshua - Friedrich Mücke 03. Nunu - Melina Mardini 02. Robbi - Via Jan (In.-Requ.) 07. Tobbis Mutter - Jördis Triebel 08. Tobbis Vater - Ralph Caspers 09.A Die Axt - Oliver Kleinfeld 09.B Das Beil - Caspar Besch 11. Matti - Bjarne Mädel 12. Robbis Mutter - MOM 344-66/IIIa 13. Robbis Vater - DAD 344-66/IIIa 14. Heli-Pilot - Achim Züsche Special Security #1 - Wolfgang Groos Special Security #2 - Lars Parlaska 01 Vorstand m. Text - Parviz Khosrawi 01. Stunt Tobbi- Louis Bernhardt 05Sd Stunt Sharon - Anni Nagel 04Sd Stunt Brad - Christoph Knobloch Stuntrocker RW#1 Matthias Schendel Stuntrocker RW#2 Rainer Clemens Stuntrocker RW#2 Karsten Schmidt Stuntrocker AC#1 Oskar Behrens Stuntrocker AC#2 Janos Tiborcz Komparsenrocker#1 Klaus Neugebauer Komparsenrocker#2 Dennis Wohlgemut Komparsenrocker#3 René Nitsch Komparsenrocker#4 Dirk Sonnenschein Komparsenrocker#5 Andre Schlagkamp