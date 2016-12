Buch-Tipp: Bremen von A bis Z

Wusstest du, dass der Kopf des Rolands gar nicht sein echter Kopf ist? Oder dass im Achterdiekpark mal Orang-Utans und andere exotische Tiere gelebt haben? Über 80 spannende Fakten, lustige Geschichten und interessante Tipps von Achterdiek bis Ziegenmarkt gibt es im „Bremer Kinderlexikon“ für wissbegierige Hansestädter ab 8 Jahren zu entdecken.

Ein gut recherchiertes Nachschlagewerk mit liebevoll-witzigen Illustrationen, in dem auch alte Bremer Hasen noch das ein oder andere Wissenswerte über ihre Heimatstadt erfahren können. Schönes Extra: Neben Geschichten und Fakten gibt es immer wieder auch mal Tipps, was man mit Kindern in Bremen unternehmen kann.

96 Seiten, 12,90 Euro (Hardcover), ab 8 Jahren.

Anm. d. Red.: Die Autorin dieses Buches, Suse Lübker, ist als Redakteurin bei der Kinderzeit Bremen tätig, jedoch nicht Verfasserin dieser Rezension.