Buch-Tipp: Keine Angst vor Krabbeltieren

Nachdem Darkus Cuttles Vater ganz plötzlich aus einem verschlossenen Raum im Museum verschwunden ist, gerät Darkus‘ Welt komplett aus den Fugen. Wie konnte sein Vater das Museum verlassen? Warum taucht plötzlich ein riesiger Nashornkäfer auf, der ihn zu verstehen scheint und welche Rolle spielt die Modedesignerin Lukretia Cutter? Gemeinsam mit seinen neuen Freunden macht sich Darkus auf die Suche, denn eines ist für ihn klar: Sein Vater muss noch am Leben sein.

Käferkumpel ist mehr als ein spannender Abenteuerroman. Die Leserinnen und Leser tauchen in eine Phantasiewelt ab, in der sich krabbelnde Insekten in listige Kumpels verwandeln und exzentrische Ladys sich als wahre Bösewichte „outen", ein Buch, das sowohl durch seinen flüssigen Schreibstil als auch durch die einfallsreiche Handlung überzeugt.

336 Seiten, 14,99 Euro (gebundene Ausgabe), 10 bis 13 Jahre.