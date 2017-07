Buchtipp: Auf der Suche nach dem Familienschatz

Nicholas muss unbedingt den Familienschatz von Großvater Rose finden. Nur dann haben er und seine Mutter genug Geld, um in ihrem Haus wohnen zu bleiben. Und das ist für das 11-jährige Mathegenie ungemein wichtig, denn im Garten dieses Hauses wächst ein Baum, den Nicholas´ Eltern in Gedenken an seinen verstorbenen Bruder gepflanzt haben. Problem eins: Großvater Rose ist verwirrt und vergisst immer wieder, was in der Vergangenheit passiert ist. Problem zwei: Der kleine und der große Isaac hindern ihn ständig an seinen Erforschungen. Trotz aller Widrigkeiten macht Nicholas sich mit seinen Kumpels Zeke und Jordan auf eine mysteriöse Schatzsuche …

Eine schräge Abenteuergeschichte, genial geschrieben und mit erstaunlichen Gedankengängen eines kleinen Mathefreaks, die auch die Vorleser zum Nachdenken anregen werden. Muss unbedingt in die Reisetasche.

368 Seiten, 14,99 Euro (gebundene Ausgabe), empfohlen ab 10 Jahren.