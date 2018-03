Buchtipp: Blumas großes Dilemma

Bluma hat ein Problem, nein, eigentlich hat die Neunjährige gleich mehrere Probleme: Also erst einmal ist da die Fünf in Mathe, die sie ihren Eltern noch beichten muss. Und dann ist da noch Flocki, der Hund, den Frau Quast verschenken muss, weil sie ins Altersheim muss. Und den Bluma so gerne hätte, aber den wohl nun ihre beste Freundin Rosa bekommt. Und ihre Lieblingsnachbarin Alice, der Bluma eine rote Gummischlange aus dem Glas gestohlen hat. Blume fühlt sich hundeelend und hat keine Ahnung, wie sie aus dem ganzen Schlamassel wieder herauskommen soll, zumal ihre Mama gerade gar keine Zeit für sie hat … Wie gut, dass jede Geschichte ein Ende hat. Und, noch besser: die von Bluma hat sogar gleich drei!

Bluma nimmt die Leserinnen und Leser mit in ihre Gedankenwelt, lässt sie mitfühlen und bringt sie durch ihre wunderbare Sprache immer wieder zum lachen. Sehr lesenswert!

176 Seiten, 12 Euro (gebundene Ausgabe), empfohlenes Alter: 8 bis 10 Jahre.