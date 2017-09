Buchtipp: Ein Koffer voller Geld

Bastian hätte so gern dieses coole Raumschiff hinter der Schaufensterscheibe, leider reicht sein Taschengeld auf gar keinen Fall. Wie aber kommt man zu Geld, wenn die Eltern sich weigern, das Taschengeld zu erhöhen und sich die Nachbarschaftshilfe auch eher schwierig gestaltet? Als Bastian über einen Gitarrenkoffer stolpert, in dem es vor Münzen nur so blinkt, kommt ihm eine geniale Idee: er wird einfach Straßenmusiker! Dumm nur, dass er leider kein Instrument spielt …

„Die Brüllbande“ appelliert an die Phantasie und Kreativität der Kinder: Wer aus dem erwarteten Alltag „ausbricht“, kann besonders gut seine Träume verwirklichen. Aber es geht um mehr: Während Bastian in sein Straßenmusikprojekt abtaucht, wird sein Vater immer depressiver und benötigt dringend Hilfe. Diese „Nebenhandlung“ unterscheidet die locker-flockig erzählte Geschichte erfreulich von einem reinen Unterhaltungskinderbuch.

208 Seiten, 9,99 Euro (gebundene Ausgabe), empfohlen ab 8 Jahren