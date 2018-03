Buchtipp: Eine Frage der Perspektive

Eine Katze streicht durch die Welt. Sie begegnet einem Kind, einer Maus, einem Fisch, einer Schlange … Jeder sieht diese Katze mit anderen Augen, mit anderen Gefühlen, in anderen Situationen. Sehen ein kuscheliges Haustier, riesige gelbe Augen, ein gefährliches Raubtier, einen Riesen oder gar einen Leckerbissen. Manche sehen die Katze in knallbunt, andere in schwarz-weiß, einige sehen nur Details, andere Fell, Fell und nochmals Fell. Am Ende schaut die Katze ins Wasser und sieht … schaut selbst!

Dieses collagenartig gestaltete Bilderbuch zeigt uns, wie unterschiedlich wir die Welt wahrnehmen, selbst wenn wir alle auf denselben Gegenstand, dasselbe Lebewesen schauen – eine spannende Perspektive für kleine und große Bilderbuchfans.

44 Seiten, 15 Euro (gebundene Ausgabe). Empfohlenes Alter: 4 bis 6 Jahre.