Buchtipp: Mit der Vielfalt leben lernen

Wie können betroffene Eltern ihren geschlechtsvarianten oder transidenten Kindern positiv begegnen, statt sie unter Druck zu setzen oder ihr Verhalten in Frage zu stellen? Welche Unterstützung und Ermutigung brauchen Eltern im Alltag? Wie bleiben Elternteile mit ihren Kindern im Kontakt, wenn sie sich für ein anderes Geschlecht entscheiden? Welche medizinischen Möglichkeiten haben transidente Kinder und wie können ihre Eltern sie bei der Behandlung unterstützen?

Stephanie Brill und Rachel Pepper möchten genau jenen Familien helfen, die Tag für Tag mit den gleichen Herausforderungen zu tun haben und mit den gleichen Entscheidungen kämpfen. Viele Eltern schwanken zwischen starken Emotionen wie Schuldzuweisungen, Trauer, Verwirrung und fühlen gleichzeitig eine starke Verbundenheit zu ihrem Kind. Umso wichtiger ist es, dass in der Familie, aber auch im Kindergarten, in der Schule oder Universität genug Raum für Akzeptanz und Toleranz geschaffen wird.

„ Wenn Kinder anders fühlen ..." verknüpft aktuelle wissenschaftliche Erkenntnissen mit ausführlichen Fallbeispielen und Zitaten von Eltern und Kindern sowie verschiedenen Infokästen mit Begriffserklärungen oder Erkenntnissen aus der Praxis. Eltern werden gleich zu Beginn des Ratgebers mit scheinbar simplen Fragen ("Was macht einen Jungen zum Jungen", "Sind Sie männlich? sind Sie weiblich? Woher wissen Sie das? ...) aktiv angeregt, ihre Selbstwahrnehmung zu reflektieren und diese im Laufe der Lektüre zu überprüfen. Das Buch bietet zusätzlich hilfreiche Tipps und Empfehlungen für ganz konkrete Alltagssituationen, zum Beispiel bei Ablehnung und Spott in der Verwandschaft oder bei der Zusammenarbeit mit der Schule.

„ Wenn Kinder anders fühlen ..." liefert einen wichtigen Beitrag dazu, den Eltern und allen anderen Menschen, die im engen Kontakt mit transidenten Kindern sind, ihre Ängste zu nehmen und den Kindern mit Respekt und Verständnis zu begegnen, sie zu akzeptieren und zu unterstützen, ohne sie ändern zu wollen.

Über die Autorinnen: Stephanie Brill, Hebamme, Gründerin der Organisation „Gender Spectrum Education and Training" begleitet Familien mit „nicht geschlechtskonformen“ Kindern und bildet Fachleute auf diesem Gebiet weiter. Rachel Pepper koordiniert die „Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Studies (LGBTS)" an der Yale University.

248 Seiten, 26,90 Euro.