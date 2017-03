Buchtipp: Teddy Tilly

Als die Australierin Jessica Walton ihrem Sohn erklären möchte, warum sein Großvater plötzlich immer mehr zur Frau wird und sich “Tina” rufen lässt, muss sie feststellen, dass es keine Kinderbücher gibt, die das Thema Transgender behandeln. Mit Hilfe einer Kickstarter-Aktion verfasst sie schließlich selbst „Teddy Tilly“, ein charmantes Bilderbuch, dass mittlerweile auch in Deutschland im Sauerländer-Verlag erschienen ist.

Finn, der kleine Junge, um den es im Bilderbuch geht, ist vielleicht fünf oder sechs Jahre alt, als sein Teddy Thomas, selbst auch nicht älter, plötzlich immer stiller und trauriger wird. Finn versucht alles, um seinen Teddy-Freund aufzumuntern. Als selbst Schaukeln nicht hilft, macht er sich Sorgen. Aber Thomas hat Angst, seinem Menschen zu sagen, was wirklich los ist. „Wenn ich es dir sage, bist du vielleicht nicht mehr mein Freund.“ Thomas, der Teddy, hat Glück. „Ich werde immer dein Freund sein,“ verspricht ihm Finn nämlich. Und tatsächlich, als Thomas ihm erzählt, dass er im Herzen schon immer wusste, dass er eigentlich ein Teddy-Mädchen ist, hat Finn damit gar kein Problem und nennt ihn fortan eben Tilly.

Auf sehr einfache und zugleich einfühlsame Art wird hier das Thema Transgender schon für die allerkleinsten aufbereitet. Kinder sind von Natur aus offen und tolerant ihrer Umwelt gegenüber. Sexuelle Vorlieben, Geschlecht, Hautfarbe nehmen sie erst einmal wertungsfrei als gegeben hin, bis ihnen die Gesellschaft etwas Anderes beibringt.

Gerade deshalb ist es so wichtig, dass es endlich auch Bücher zum Thema Transgender im Bilderbuch-Bereich gibt. Für Kinder, die sich selbst im falschen Körper fühlen, kann es natürlich eine große Hilfe sein zu merken, dass sie nicht alleine sind und dass sie das „falsche Gefühl“ benennen können. Aber nicht nur für Trans*kinder oder Kinder, die es in ihrer nächsten Umgebung erleben, ist Teddy Tilly ein schönes Buch, sondern auch für alle anderen, die so auf spielerische Weise lernen, dass jeder völlig in Ordnung ist, so wie er ist.

Jessica Walton sagt abschließend über ihr Buchprojekt:

„Es ist ein Dankeschön an meinen Dad, die mir ihr wahres Ich gezeigt hat. Und ein Versprechen an meinen Sohn, dass ich ihn immer lieben werde und er mir alles sagen kann.“

32 Seiten, 14,99 Euro (gebunden, Hardcover), ab 4 Jahren