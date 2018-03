Buchtipp: Über das Elternsein

Was muss ein kleiner Sohn eigentlich über die Welt wissen? Zum Beispiel, dass das Elternsein gar nicht so einfach ist, weil man an so viele Sachen denken muss. An Wickelsachen für den richtigen Augenblick. Oder daran, dass Dinge nie wichtiger sein dürfen als Menschen. Man sich also nicht darüber aufregen sollte, wenn jemand das Auto zerkratzt. Dass die Eltern von den Freunden dieses Sohnes finden, dass der Papa ein Idiot ist. Weil er seinem Sohn mit anderthalb Jahren schon Limonade gibt. Und kein gutes Vorbild ist. Und für all das und noch viel, viel mehr entschuldigt sich Fredrik Backmann bei seinem Sohn in einem langen Brief. Sozusagen schon mal vorsorglich. Seine anekdotischen Gedanken voll wunderbarer Selbstironie gehören laut vorgelesen. Den Ehemännern und -frauen und auch den Kindern.

192 Seiten, 9,99 Euro.