Buchtipp: Wer wird denn gleich in die Luft gehen?

Der kleine Drache Finn ist eigentlich ein ganz lieber kleiner Kerl. Aber manchmal packt ihn so richtig die Wut. Zum Beispiel, wenn ihm jemand vorschreibt, was er zu tun hat. Wie kann man bloß von einem Drachen erwarten, dass er mitten im Spiel zum Abendessen kommt und dann auch noch ALLE Erbsen aufessen soll? Da kann es schon mal passieren, dass er sein Essen wutschnaubend in ein Häufchen Kohle verwandelt. Und zur Strafe keinen Nachtisch bekommt. Und das passiert leider immer wieder. Der kleine Drache kann seine Wut einfach nicht zurückhalten und langsam haben auch seine Freunde die Nase voll. Wie gut, dass Mama-Drache einen richtig guten Trick kennt, wie man am besten mit seiner Wut umgeht. Und noch besser: alle anderen Tiere erzählen ihm von ihren eigenen Tricks.

In dieser Geschichte werden sich viele wiedererkennen: Die Kinder, die ab und zu so richtig sauer werden und sich hinterher ganz schlecht fühlen und auch die Eltern, die nicht wissen, wie sie mit dieser Wut umgehen sollen. Ein guter Anlass für alle, die Wut zu thematisieren und gemeinsam ein paar Tricks gegen die Alltagsexplosionen zu „erfinden“.

32 Seiten, 12,99 Euro (gebundene Ausgabe). Empfohlenes Alter: 3 bis 6 Jahre.