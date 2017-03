Buch-Tipp: Kampf gegen das Vergessen

Die Geschichte beginnt ganz harmlos: Caspar ist genervt, dass er auf seinen kleinen Bruder aufpassen muss. Lieber würde er zu Anatol in die Theaterwerkstatt gehen, um ihm beim Schnitzen des Bühnenbildes zu helfen, stattdessen muss er mit seinem kleinen Bruder eislaufen gehen. Als die beiden sich auf den Rückweg machen wollen, bemerken sie, dass jemand an Caspars Rucksack nestelt und schnell verschwindet. Zuhause entdecken die beiden Jungen in dem Rucksack Teile einer halbfertigen, kopflosen Marionette. Als kurz darauf Caspars kleiner Bruder Till verschwindet und seine Eltern sich nicht mehr an ihn erinnern, macht sich Caspar auf die Suche ...

Eine rasant-fantastische Abenteuergeschichte mitten im eiskalten Kopenhagen, mit der die Autorin die Leserinnen und Leser mindestens genauso stark in ihren Bann zieht, wie mit ihrem Vorgänger-Kinderbuch „Funklerwald“.

32 Seiten, 14,99 Euro (gebundene Ausgabe), ab 10 Jahren.