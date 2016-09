Watt auf die Ohren!

× Erweitern Die Hinnerks Die Hinnerks - Fohlen Sarah Fee, Rabe Helmut, Esel Eduard von Egon und Kater Kralle.

Schon mal von den Hinnerks gehört? Nicht? Dann wird es aber höchste Zeit! Denn es ist bereits das zweite Abenteuer der tierischen Truppe erschienen.

Die Hinnerks, das sind vier pfiffige Freunde: Rabe Helmut, Fohlen Sarah Fee, Esel Eduard von Egon und Kater Kralle. Gemeinsam leben sie auf dem Hof Hinnerk und geraten durch ihren Nachbarn, den Baumzwerg Wurzel, regelmäßig in spannende Abenteuer. Der ist nämlich Zauberer, beherrscht sein Handwerk allerdings nur mäßig gut. Doch Übung macht ja bekanntlich den Meister und deswegen zaubert Wurzel munter weiter. Da kann es dann auch schon mal passieren, dass sich plötzlich lauter lila Zauberwolken am Himmel tummeln. Dann haben die vier Freunde wirklich alle Pfoten voll zu tun ...

Die tierischen Abenteuergeschichten stammen aus der Feder der Lilienthalerin Christa Warncke. „Ich wollte schon immer mal ein Hörspiel schreiben“, erklärt Warncke, die hauptberuflich als Kamerafrau tätig ist. Während ihrer Elternzeit hatte die Mutter von zwei Söhnen dann endlich Zeit, um ihre Idee zu verwirklichen. Besonders am Herzen lag ihr dabei der Bezug zum Norden. „Ich dachte, es wäre toll, ein Stück norddeutsche Geschichte mit einzubeziehen“, erklärt Warncke. Und so erleben die vier Freunde ihre Abenteuer immer auf typisch norddeutschem Boden (Moor oder Watt) und Rabe Helmut krächzt schon mal das ein oder andere Wort auf Plattdeutsch. „Das ist eine tolle Sprache. Ein bisschen knochig und man darf Dinge sagen, die man sonst so nicht ausdrücken könnte“, weiß Warncke, die selbst mit dem Dialekt aufgewachsen ist.

Die Hörspiele selbst sind alles andere als knochig. Ein guter Mix aus spannend erzählter Geschichte und Liedern mit viel Witz und auch mal Rap, passend zum Abenteuer. „Wir lieben das Schlagzeug und die E-Gitarre“ schmunzelt Warncke. Gemeinsam mit der Produzentin Barbara Thiel hat sie nun bereits die zweite Geschichte rund um die Hinnerks und ihren zauberwütigen Nachbarn veröffentlicht. Und auch die Produktion ist echt norddeutsch: Zwei Tage lang nahmen sie mit einem Team aus professionellen Schauspielern und Musikern der Bremer Philharmoniker die neue Folge im alten Sendesaal von Radio Bremen auf. Diesmal ist es ein echtes Wattabenteuer geworden. In „Die Hinnerks und der gestohlene Mond“ zaubert Baumzwerg Wurzel den Mond vom Himmel. Auf einmal sind Ebbe und Flut verschwunden und das hat natürlich erhebliche Folgen. Gemeinsam machen sich die Hinnerks – zusammen mit einem kleinlauten Zauberzwerg – auf den Weg ins Watt, um dem Hilferuf der Wattbewohner zu folgen und sie zu retten.

Weitere Informationen rund um die Hinnerks gibt es unter www.die-hinnerks.de