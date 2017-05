Muttertagspakete zu gewinnen!

× Erweitern Newsletter-Verlosung Muttertag 2017

Das Muttertagsgeschenk

"Zweisprachig lesen und leben" - das ist das Motto der Autorin Arzu Gürz Abay. In dem zweisprachigen Kinderbuch "Das Muttertagsgeschenk" (erschienen auf arabisch-deutsch und türkisch-deutsch) erzählt sie die Geschichte der kleinen Lara, die ihrer Mutter zu ihrem Ehrentag ein Geschenk machen möchte. Als Kulisse dient dabei ein multi-ethnischer Kindergarten: die kleinen Zuhörer verbinden die Namen und Figuren im Bilderbuch mit verschiedenartigen Menschentypen. Diese Darstellung “normalisiert” die Vielfältigkeit von Kleinauf in unserem Umfeld. Empathie spielt in diesem Bilderbuch eine tragende Rolle. Die frabenfrohen Illustrationen stammen von Matt Schubbe.

Schickes für an und aufs Fahrrad

Klingeling, Zeit die Fahrradsaison einzuläuten! Besonders hübsch geht das mit der bunt getupften großen Fahrradklingel von Spiegelburg. In fröhlichem Design und mit nostalgischem Klang sorgt sie für gute Stimmung am Lenker (Durchmesser ca. 8 cm).

Den Lieblingsplatz - nämlich den Fahrradsattel - kann man jetzt ganz stylisch und praktisch abdecken mit dem Sattelschoner der Spiegelburg. Ebenfalls im türkis-rot-weißen Tupfen-Design und mit Tunnelzug zur guten Befestigung ist der Sattel auf bei Regen bestens geschützt.

Wir verlosen Muttertagspakete, bestehend aus dem zweisprachigen Buch "Das Muttertagsgeschenk" von Arzu Gürz Abay sowie einer farbenfrohen Klingel und dem Sattelschoner "Lieblingsplatz" von Spiegelburg! Um mitzumachen einfach bis zum 15. Mai 2017 unser Gewinnspielformular ausfüllen, als Stichwort "Klingeling" angeben und mit etwas Glück gewinnen! ZUM GEWINNSPIELFORMULAR