Neue Barbapapa DVD-Box zu gewinnen!

In der Welt der Familie Barbapapa ist alles möglich, denn sie können sein, was sie wollen. Die außergewöhnliche Familie besteht aus dem rosa Barbapapa, der schwarzen Barbamama sowie ihren sieben Kindern. Jedes Familienmitglied hat ganz eigene Fähigkeiten, jedoch können sie allesamt ihre Form verändern. Mit dem Zauberspruch „Ra-Ru-Rick Barbatrick“ können sich die quietschbunten Charaktere in alles verwandeln, was sie wollen. Da wird der Barbapapa schon einmal schnell zu einem Flugzeug oder die Barbamama schaukelt ihre Kinderschar selbst als Wiege in den Schlaf. Diese Gabe nutzen die liebenswürdigen Verwandlungskünstler, um die Welt Stück für Stück zu verbessern und erleben dabei viele spannende Abenteuer. Ende April erscheint bei Universum Film die Barbapapa Classics-Box mit den kultigen Folgen aus den 1970er Jahren und der Erzählstimme von Peter Kirchberger auf 4 DVDs und 530 Minuten Laufzeit in Neuauflage.

