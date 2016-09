Opti-Segelkurs zu gewinnen!

× Erweitern Foto: Bremer Bäder Optisegeln, Bremer Bäder

Kleine Kapitäne aufgepasst! Beim Segeln mit der Optimisten-Jolle lernen junge Segel-Anfänger in kleinen Booten, was große Segler einmal wissen müssen. In den Kursen der Bremer Bäder GmbH wird den Nachwuchsseglern (die noch keine oder wenig Erfahrung haben) unter anderem der Umgang mit Steuer und Schot vermittelt. Dabei werden die Kinder selbstbewusster, testen ihre Grenzen aus und erleben sportliche Momente in der Natur.

Die Kurse am Werder- und Unisee sind in zwei Kategorien aufgeteilt: Anfänger und Fortgeschrittene. Bei den Anfängerkursen sitzen meistens zwei Kinder in einer Jolle, bei den Fortgeschrittenen ein bis zwei (je nach Kenntnisstand). Dabei gibt es oft viel Gelächter, Spaß und neue Freunde – die kleinen Segler wachsen zu einem richtigen Team zusammen! Auch das nützliche Wissen kommt natürlich nicht zu kurz. Fragen wie zum Beispiel „Wie schnell ist der Wind?“ und „Wer darf zuerst fahren: Fähre oder Opti?“ werden im Rahmen des Wochenend-Kurses beantwortet. Das Opti-Segeln ist für Kinder ab ca. 6 Jahren geeignet, die Teilnehmer müssen mindestens über das Schwimmabzeichen "Bronze" verfügen.

