In den Ferien auf Regenwaldexpedition

Was genau ist eigentlich ein Regenwald? Welche Tiere und Pflanzen gibt es dort? Warum können Gibbons so gut klettern? Vom 10. bis zum 14. Oktober 2016 gehen Kinder von 6 bis 12 Jahren in der botanika auf Expedition durch die Gewächshäuser, experimentieren im Schülerlabor und können ausgiebig spielen und toben. Ganz nebenbei entdecken sie tolle Tricks der Natur und erfahren, wie sie verschiedene Phänomene für sich nutzen können. Nur noch wenige Plätze vorhanden.

Die „Forscherferien für Kinder“ kosten 155,00 Euro für eine Woche; Material und Mittagessen im Restaurant Bloom sind in der Teilnehmergebühr enthalten. Anmeldung und weitere Informationen unter info@botanika-bremen.de oder Tel. 0421 427066-65.