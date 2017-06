Schön war's: KinderZEIT in der City 2017

× 1 von 11 Erweitern Foto: Jascha Buchner Los geht's! × 2 von 11 Erweitern Foto: Jascha Buchner Backen, bauen, buddeln - in den frisch eröffneten Citysandkästen konnte an beiden Festtagen gespielt werden ... × 3 von 11 Erweitern Foto: Jascha Buchner ... während am Stand von Calafant kleine Knickfiguren darauf warteten, bunt bemalt zu werden. × 4 von 11 Erweitern Foto: Jascha Buchner Hallo! Auch der Thalia-Tiger war auf dem Fest unterwegs. × 5 von 11 Erweitern Foto: Jascha Buchner Am Stand des Studienkreises gab es für die Kleinen spielerischen Lernspaß und für die Großen die Nachhilfeangebote zu entdecken. × 6 von 11 Erweitern Foto: Jascha Buchner Auch die netten Nachbarn von La Strada statteten unserem Familienfest einen Besuch ab und sorgten mit einem ganz besonderen Gefährt für große Kinderaugen. × 7 von 11 Erweitern Foto: Jascha Buchner Die Hochschule Bremerhaven lud gemeinsam mit der der Phänomenta Bremerhaven e.V. und dem Deutschen Schiffahrtsmuseum zu spannenden Mitmach-Experimente - wie zum Beispiel der Herstellung eines Flaschentornados - ein. × 8 von 11 Erweitern Foto: Jascha Buchner Tooor! An der Torwand von Harry Brot hatten kleine und große Kicker viel Spaß und zeigten ihr fußballerisches Können. × 9 von 11 Erweitern Foto: Jascha Buchner Am Sonntag waren dann echte Kinostars zu Besuch! × 10 von 11 Erweitern Foto: Jascha Buchner Die Minions begrüßten die Besucher ... × 11 von 11 Erweitern Foto: Jascha Buchner ... und standen für Scherze und Schnappschüsse bereit. Prev Next

Tolle Spiel- und Mitmachaktionen, bunte Bühnenshows und ein breites Angebot an Informationen – auf unserem Familienfest KinderZEIT in der City gab es für Klein und Groß viel zu erleben und entdecken. Einen Rückblick gibt es in unserer Fotostrecke.