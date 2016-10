9 Weihnachts-Ideen für Eilige

×

So einfach und so skandinavisch-schick-dekorativ! Riesiges Konfetti in schlichten, aber festiven Farben verschönert schnell Tische oder den Boden um den Weihnachtsbaum herum. Wer nicht das Glück hat, einen großen Kreis-Ausstanzer zu besitzen, kann mit Hilfe eines Glases Kreise auf das Papier malen und per Hand ausschneiden.

Julikes Design