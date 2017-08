DIY: 9 tolle neue Schultüten-Ideen

× 1 von 9 Erweitern Ein Traum für jeden kleinen Drachenjäger ist der eigene Minidrache zur Einschulung! Und bis Mami und Papi den echten Hausdrachen erlauben, ist so eine Schultüte auf jeden Fall ein Anfang. Gefunden auf DaWanda von Herzknoten. × 2 von 9 Erweitern Dieser süße Hai ist auch bestimmt nach der Einschulung noch ein bleibendes Lieblingsspielzeug. Mit der Pappe der Schultüte eine lustige Aufbewahrung, oder sogar zum Kuscheln oder als Kissen zu gebrauchen! Ebenfalls auf Dawanda von Berliner Rasselbande. × 3 von 9 Erweitern Eine schlichte Schultüte wird mit einer Filzblumen-Girlande zu einem individuellen Schmuckstück! Auf DaWanda von Michaelas-Designunikate. × 4 von 9 Erweitern Ebenfalls aus Filz ist diese traumhafte Zuckertüte mit Sterntaler-Motiv. Bevor man sich an etwas derartig aufwendiges wagt, sollte man allerdings schon ein wenig Filzerfahrung mitbringen. Wer sich das nicht zutraut, kann dieses schöne Modell auch bei Filz-Art auf DaWanda kaufen. × 5 von 9 Erweitern Filzen tut ja mittlerweile jeder ... aber wie wäre es mal mit einer gehäkelten Schultüte? Bei VendulkaM kann man das passende PDF-Muster zum Selbermachen erwerben! × 6 von 9 Erweitern Meerjungfrauen sind die neuen Zauberer und gerade sehr präsent in der Kinderwelt. Warum also nicht eine Schultüte mit einem Fischschwanz ausstatten, ein bisschen Glitzer dazu und fertig ist das super hippe Stück! Wir haben sie auf Etsy bei GoodieGoodieSurprise gefunden. × 7 von 9 Erweitern Mit diesen coolen Rennwagen-Schultüten geht auf jeden Fall die Post ab am ersten Schultag und wahrscheinlich auch noch viele Wochen danach. Eine tolle Idee von 365Sonnenschein. × 8 von 9 Erweitern Hier sind es eher die Accessoires, die diese Schultüte zu etwas wirklich besonderem machen. diesen Knaller für alle kleinen Wickingerfans gibt es auf Etsy bei Michaelas Design. × 9 von 9 Erweitern Auch für diese monstercoole Schultüte braucht es wahrscheinlich einiges an kreativem Geschick und Erfahrung. Dafür ist es aber auch ein wirklich originelles Exemplar, mit dem bestimmt nicht viele Kinder an ihrem ersten Schultag erscheinen! Monster+Piraten bieten dieses besondere Exemplar auf DaWanda feil. Prev Next

Mit dem Ende der Sommerferien wirft ein großes Ereignis für viele Kinder seine Schatten voraus: Schulanfang! Nicht selten verbindet sich in den Köpfen noch der Gedanke, endlich "groß zu sein." Natürlich muss das auch gebührend gefeiert werden. Unbedingt dazu gehört natürlich eine Schultüte. Aber wusstet ihr, dass es Schultüten tatsächlich nur in Deutschland gibt? Wenn sie in anderen Ländern auftauchen, dann immer nur in Verbindung mit ausgereisten Deutschen bzw. an den Randgebieten von Österreich und der Schweiz. Die ersten Nachweise von Schultüten stammen aus Thüringen und Sachsen und gehen bis auf das Jahr 1810 zurück! Damals wurde den Kindern erzählt, dass im Haus des Schulmeisters ein Zuckertütenbaum mit einer Tüte für jedes Kind wachse und wenn sie reif sind, wäre es Zeit mit der Schule anzufangen. In ganz Deutschland verbreitete sich der Brauch dann in den 50ern und wird bis heute gepflegt. Ebenfalls interessant: Früher konnte man an einer Schultüte erkennen, ob das Kind im Osten oder im Westen der Republik eingeschult wurde. Während im Westen die süßen Geschenke nämlich eine runde, zauberhutförmige Form hatten, herrschten im Osten die Sechseckigen vor!

Nun aber genug der Geschichtsstunde und ran ans Werk. In unserer Galerie stellen wir euch einige tolle Schultüten-Trends zum Nachbasteln oder Nachkaufen vor!