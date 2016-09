DIY Insektenschutz für Gläser

Bügelperlen – das sind die fiesen kleinen Dinger auf die man tritt, wenn man gerade glücklich einem Legostein ausgewichen ist. Ähnlich wie Glitzer verbreiten sie sich von alleine wenn sie einmal im Haus sind und man findet sie an den unmöglichsten Stellen und in jeder noch so kleinen Ritze.

Trotzdem sind sie in fast jedem Haushalt zu finden, in dem es Kinder gibt, die nicht mehr zwangsläufig alles was sie finden in Nase und Ohren stecken. Und um ehrlich zu sein – Bügelperlen sind ganz schön praktisch. Denn einige günstige Beutelchen Perlen, ein paar Steckbretter, Backpapier und ein Bügeleisen ist alles was man braucht, um Kinder stundenlang ruhig und beschäftigt zu halten. Und ich muss zugeben – auch ich kann mich noch stundenlangem meditativem Bügelperlen-Stecken hingeben und finde es seltsam beruhigend. Mein größtes Problem war bisher: Was macht man letztendlich mit all den bunten Herzen, Sternen, Kreisen und Schmetterlingen? So viele Kühlschränke könnten wir uns gar nicht anschaffen, um alle Figuren in dekorative Kühlschrankmagnete zu verwandeln. Und so fristen die meisten fertigen Produkte ein geheimes Leben in irgendwelchen Schuhkartons und warten darauf, dass Kind sie vergisst und ich sie heimlich entsorgen kann.

Deswegen war ich gleich auf mehreren Ebenen begeistert, als ich diese schöne Idee in den Weiten des Netzes gefunden habe.

Einfach bei einer Kreisform die Mitte frei lassen, den Rest wie gewohnt bestecken, bügeln und fertig sind ganz wundervolle … jaaaa ... wie nennt man diese Dinger? Insektenschutz? Glasschutz? Getränksauberhalter? Na, auf jeden Fall äußerst praktische und dekorative Scheibchen, um alles, was einem auf dem Balkon oder beim Picknick ins Getränk fallen kann, abzuhalten. Der positive Neben-Effekt ist, dass auch jeder stets sein eigenes Glas wiederfindet. Einen zusätzlichen Nutzen finden die Kunstwerke außerdem als Untersetzer.

Ich habe mich hier der Sommerlichkeit wegen für ein frisches Obstscheiben-Design entschieden, aber natürlich geht auch jedes andere Muster und auch Sterne oder andere Figuren, die groß genug sind, um die Glasöffnung zu bedecken. Was fällt euch noch so ein?

Ich jedenfalls ziehe mich jetzt mal zurück, mache mir ein Hörbuch an und werde die nächsten paar Stunden damit verbringen, ganz besinnlich Perlen aufzureihen ...