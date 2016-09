DIY Buntes Kinderessen für die Geburtstagstafel

×

Für diese „Lollis" habe ich Obst in dicke Scheiben geschnitten, auf Lolli-Spieße gepiekst und dann in Schokolade getaucht. Man kann natürlich auch die gesamten Lollis in eine Schüssel mit Streuseln tauchen, aber definitiv weniger Sauerei macht es, das Obst über die Schüssel zu halten und von oben mit Hilfe eines Löffels die Streusel drüber zu streuen.

Hier seht ihr zum Beispiel Scheiben von Bananen, Kiwi, Birnen und Äpfeln. Alle hübsch getarnt als Süßigkeiten.