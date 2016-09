DIY 12 Deko - Ideen für's Kinderzimmer

× 1 von 12 Erweitern etsy Diese verwunschene Kugel ist definitiv ein ganzer Haufen Arbeit. Aber ist sie nicht wunderschön? Ich nehme an, die kleinen Häuser sind aus Filz. Am besten klebt man den mit Heißkleber, dann verrutscht nicht alles ständig. Die kleinen Bäumchen sind liebevoll genäht. Aber ganz ehrlich? Sollte ich mir jemals die ganze Arbeit machen, möchte ich die Kugel selber bei mir im Zimmer haben ... Intres × 2 von 12 Erweitern etsy Aus einer einfachen Papier-Lampe lässt sich schön ein wunderbar romantischer Ballon machen und nimmt einen mit in das Land der Träume. LaMaDoWelt × 3 von 12 Erweitern etsy Das sieht doch mal gemütlich aus! Ein riesiges Sitzkissen in der Form von Baymax. Kommt auch in mein Zimmer ... EchosCraftyCreations × 4 von 12 Erweitern etsy Damit auch gleich die Kleinsten literarisch gebildet werden ... Ein super süßes Harry-Potter-Mobile erfreut bestimmt auch schon die Allerkleinsten. Voldemort kann man ja erst mal weglassen. feltcutemobile × 5 von 12 Erweitern etsy Tippis fürs Kinderzimmer find ich ja immer wieder toll. Aber die Idee mit den zuckersüßen Spitzen-Rüschen hatte ich vorher noch nie gesehen. Genau das Richtige für kleine Prinzen und Prinzessinnen! BananajTeepees × 6 von 12 Erweitern etsy Auf Etsy steht "Schaukelpferd". Aber eigentlich wäre die Bezeichnung "Schaukel-Mammut" passender und origineller. GOOGYrockinghorse × 7 von 12 Erweitern etsy Was für eine schlichte und bezaubernde Idee! Viele kleine bunte Papierschiffchen aufgereiht an einer Schnur bilden hier einen maritimen Wandschmuck. FraeuleinFeinFeiert × 8 von 12 Erweitern etsy Irgendwie haben es mir die romatischen Deko-Artikel heute angetan. Aus alten Stoffresten, Leinenstreifen und Spitze wurde hier ein hübscher Vorhang gezaubert. Kann ich mir vor allem über einem Bett gut vorstellen. ChangesByNeci × 9 von 12 Erweitern etsy Die Tischplatte im Kinderzimmer ist schon ganz zerkratzt oder bunt gemalt? Warum nicht einfach mit Tafellack überstreichen und schon ist das Bemalen Programm! HappyChairsandMore × 10 von 12 Erweitern etsy Ich bin ja immer wieder hin- und hergerissen, wenn ich Bastelideen aus alten Büchern sehe. Meistens sind sie ganz wunderbar, schließen aber auch immer wieder ein, ein Buch zu zerstören, was mir als bibliofilem Menschen im Herzen weh tut. Aber jeder kennt die halb-zerflatterten Bücher, die es in jedem Kinderzimmer gibt. Warum nicht mit denen einige Buchstaben aus Pappe oder dünnem Sperrholz bekleben? Danach kann man sie entweder für Namensschilder oder als Legespiel gebrauchen. TheDutchHospital × 11 von 12 Erweitern etsy Das ist doch mal ein kindgerechtes Tischtuch! Und während die Erwachsenen oben ihr langweiliges Kaffeekränzchen abhalten, werden eine Etage tiefer bestimmt die größten Abenteuer erlebt. StripedCoast × 12 von 12 Erweitern etsy Apropos Abenteuer - wo geht es denn heute hin? Narnia? Oz? Oder doch lieber ins Nimmerland? LazyRiverStudio Prev Next

Bei uns in der Wohnung wird geräumt. Von rechts nach links und wieder zurück und dann doch ganz anders. Und irgendwie scheint sich alles im Zuge dessen zu vermehren. Es lässt sich auf jeden Fall festhalten - wir lieben die Veränderung und mindestens die Sofa-Kissen müsssen in regelmäßigen Abständen ihr Design wechseln, damit es nicht langweilig wird.

Ich wusste übrigens gar nicht, dass der Drang zum konstanten Zimmer umstellen vererbbar ist, kann nun aber aus Erfahrung behaupten: ist er. Und genau wie bei Mama abgeschaut, fängt Sohnemann am liebsten spät abends damit an, um dann zur Freude der Nachbarn lautstark das Bücherregal von einer Seite des Zimmers zur anderen zu bugsieren, wobei natürlich in regelmäßigen Abständen Bücher und anderer Kram polternd zu Boden gehen. Und was er sich leider auch abgeguckt hat: nicht vorher aufzuräumen, sondern die Haufen einfach mit hin und her zu schieben, so wie sie sind.

Nun gut, genug vom unkontrollierten Umbau, das Schönste ist ja, wenn man alles wieder einigermaßen an seinem Platz hat und damit beginnen kann, es hübsch zu machen.

Ich habe mich mal auf Etsy umgeschaut und ein paar tolle Sachen zum Selbermachen gefunden, mit denen das Kinderzimmer sofort an Charme gewinnt! Und wie immer praktisch bei Etsy - was man nicht selber bauen will oder kann, kann man im angegebenen Link direkt käuflich erwerben.

Wie wäre es zum Beispiel mit dem tollen Wegweiser aus Bild 12? Damit findet man sich bestimmt auch im größten Umbau-Durcheinander zurecht ...