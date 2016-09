DIY lustige Tier - Schlüsselanhänger

×

C. Gerhards

Zuerst einmal wollen wir den Tieren eine neue Farbe verpassen. Muss man natürlich nicht, macht es aber irgendwie interessanter.

Gerade wenn man versucht kleine Gegenstände farbig anzusprühen und dafür nicht den gesamten Balkon mit Zeitungspapier auslegen will, läuft man Gefahr, eine ziemlich große Sauerei auf dem Fußboden zu veranstalten.

Dafür gibt es einen einfachen Trick: Zu besprühenden Gegenstand in einen alten Papp-Karton setzen. So kann man rundherum sprühen und alles, was vorbei geht, trifft höchstens die Papp-Wände.