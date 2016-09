DIY Natürliche Handcreme

× 1 von 10 Erweitern C. Gerhards Alle Fette, außer dem Vitamin E und den ätherischen Ölen, in eine hitzebeständige Schüssel geben. Am besten eignet sich eine einfache Küchenwaage, um gerade auch die kleinen Mengen abzuwiegen. Wer keine Lust hat mitzurechnen, kann bei den meisten Wagen mit dem "Tara" - Knopf die Waage wieder auf Null stellen. × 2 von 10 Erweitern C. Gerhards Im Wasserbad alles zum Schmelzen bringen. Da kein Bienenwachs dabei ist, braucht es nicht besonders lang. Das Wasser muss nicht sprudelnd kochen. Dann besteht nur die Gefahr, dass etwas in die Schüssel spritzt. Gut warmes Wasser reicht für diese Fette schon aus, um sie zu schmelzen. × 3 von 10 Erweitern C. Gerhards Nun etwa für eine halbe Stunde in den Kühlschrank stellen. × 4 von 10 Erweitern C. Gerhards Es sollte eine halbfeste, milchige Flüssigkeit entstanden sein. × 5 von 10 Erweitern C. Gerhards Nun einmal kräftig mit dem Mixer aufschäumen. × 6 von 10 Erweitern C. Gerhards Bei diesem Arbeitsschritt kann man auch gut das Vitamin E und die ätherischen Öle einrühren. Vorher, wenn die Mischung zu heiß ist, besteht die Gefahr, dass sie durch die Hitze ein Stück weit zersetzt werden. × 7 von 10 Erweitern C. Gerhards Jetzt sieht es aus wie eine leicht schaumig gerührte, milchige Masse ... × 8 von 10 Erweitern C. Gerhards Nachdem man es nochmal für eine halbe Stunde in den Kühlschrank gestellt hat, wird es endlich fest. Hier habe ich mich ein bisschen vertüdelt und die Uhr aus den Augen gelassen, weshalb die Masse fast ein wenig fest war. Aber auch hier hilft uns das Kokosöl – es wird bei Raumtemperatur schnell wieder weich, so dass man nur ein paar Minuten warten muss und dann prima mit dem Mixen fortfahren kann. × 9 von 10 Erweitern C. Gerhards Nun so lange rühren, bis eine fluffige Masse entsteht. Meine sieht ein bisschen aus, wie Eischnee mit Zucker. × 10 von 10 Erweitern C. Gerhards Das wars auch schon. Jetzt nur noch in kleine Döschen füllen und ihr habt eine wunderbare, natürliche Handcreme. Bei mir sind fünf Döschen dabei heraus gekommen und so habe ich sogar noch ein paar nette Geschenke für Freunde. Vielleicht habt ihr ja auch noch Lust euer eigenes Label zu designen und der Dose so einen individuellen Look zu geben? Prev Next

Handcreme selber machen? Warum denn so ein Aufwand, wenn man sie doch für wenige Cent in jeder Drogerie bekommt?

Schaut man aber mal auf die Inhaltsstoffe, stellt man schnell fest: Im schlimmsten Fall bestehen sie hauptsächlich aus Parafinen (also im Grunde: Erdöl), im besten Fall aus Palmfett. Hinzu kommen unzählige Alkohole, Konservierungsstoffe und künstliche Parfüms, die auf Dauer der Haut mehr schaden als sie zu pflegen.

Dabei ist eine einfache Handcreme aus rein natürlichen Zutaten schnell gemacht:

Prinzipiell kann man fast jedes solide Fett nehmen und mit ein wenig Öl aufschlagen. Ich habe mich für folgende Mischung entschieden:

60 gr. Shea-Butter

50 gr. Kokosfett

30 gr. Mangobutter

50 gr. Mandelöl

Vitamin E

Ätherische Öle nach Wahl

Sheabutter ist für ihre hervorragenden pflegenden Eigenschaften bekannt. (Sie hilft übrigens auch sehr gut bei Cellulite! Obwohl man die natürlich an den Händen eher selten hat.) Die unraffinierte Variante enthält natürlich noch einiges mehr an Pflegestoffen, hat aber auch einen ziemlich penetrant-muffigen Geruch, der sich auch durch ätherische Öle nicht ganz überdecken lässt. Ich würde also eher die raffinierte Form empfehlen.

Kokosfett ist ebenfalls sehr pflegend und dazu recht günstig zu erwerben. Der geringe Schmelzpunkt führt dazu, dass es, sobald das Thermometer steigt, schnell flüssig wird, während es im Kühlschrank sehr hart wird. In unserer Creme macht es vor allem, dass die Creme, sobald sie Haut berührt, sanft verschmilzt und sich so gut verteilen lässt.

Mangobutter hat neben vielen pflegenden Eigenschaften vor allem auch den Vorteil, dass sie schneller in die Haut einzieht und nicht so einen starken Fettfilm hinterlässt wie beispielsweise Shea- oder Cacaobutter. Natürlich darf und soll eine Handcreme fettender sein als eine reguläre Tages-Gesichts-Creme, trotzdem möchte niemand, dass einem für die nächsten drei Stunden alles aus der Hand rutscht ...

Das Mandelöl ist eher Geschmackssache. Olivenöl, Aprikosenkernöl oder, wer es besonders pflegend mag, auch Argan- oder Jojobaöl, erfüllen den gleichen Zweck.

Das Vitamin E ist nicht nur ein Jungbrunnen für die Haut, sondern gleichzeitig ein hervorragender Konservierungsstoff der jegliche Chemie ersetzt.

Die Wahl der ätherischen Öle ist groß. In erster Linie geht es darum, welchen Geruch man sich für seine Creme wünscht. Natürlich kann man zum Beispiel mit Lavendel und Teebaumöl eine antibakterielle Creme herstellen oder in anderen Bereichen die Eigenschaften der Öle nutzen. Oder wie wäre es mal mit etwas außergewöhnlichem wie Orange/Thymian?

Nachdem wir alle Zutaten zusammen haben, können wir mit der Herstellung beginnen. Dazu braucht ihr noch:

Eine Metall- oder Glasschüssel

Etwas zum Umrühren

Eine Küchenwaage

Einen Kochtopf

Döschen für die fertige Creme

In der Galerie zeigen wir euch jeden Arbeitsschritt. Ihr werdet erstaunt sein, wie einfach es geht!