DIY Schöne Schalen

×

C. Gerhards

Jetzt nimmt man die ausgesuchten Stempel und verziert die Fläche nach persönlichem Geschmack. Auch hier habe ich dazu gelernt ... Wie so oft im Leben: Weniger ist mehr: Zu viele Motive, die zu eng aneinander „kleben" sehen am Ende nicht wirklich gut aus. Ich habe leider keine quadratischen Stempel. Ansonsten könnte ich mir auch gut vorstellen, dass man mit diesen wohl eine ganze Fläche bestempeln kann, ohne dass es zu wirr aussieht, so lange man bei einem Motiv bleibt.