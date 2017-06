DIY: TicTacToe to go

× 1 von 8 Erweitern C. Gerhards Ihr braucht: - Glassteine aus dem Dekoladen (können verschiedenfarbig sein, müssen aber nicht) - einen wasserfesten Stift - durchsichtigen Kleber - buntes Papier - ein kleines Säckchen - Zierband × 2 von 8 Erweitern C. Gerhards Für jeden der beiden Mitspieler brauchen wir nun mindestens fünf Glassteine. Vielleicht lieber gleich ein paar mehr machen, erfahrungsgemäß gehen solche Spielsteinchen ja gerne mal verloren. Ich habe hier für beide Seiten durchsichtige Steine gewählt, damit man das Motiv-Papier später gut sieht. Aber man kann natürlich auch zwei verschiedene Farben wählen. × 3 von 8 Erweitern C. Gerhards Sobald man die Steine auf das Papier legt, ist das Muster wie durch einen Lupeneffekt noch viel schöner zu sehen. Wer möchte kann mit dem wasserfesten Stift noch die üblichen Kreuz- oder Kreissymbole anbringen um es klarer zu machen. Das bietet sich vor allem an, wenn die Papiere sonst zu ähnlich wirken. Ich habe sie weggelassen, da ich fand, die Muster alleine reichen aus. × 4 von 8 Erweitern C. Gerhards Jetzt mit dem Kleber die Steine am Papier festkleben. Lieber ein bisschen mehr Kleber benutzen, dann gibt es nicht so schnell sichtbare Luftblasen. × 5 von 8 Erweitern C. Gerhards Auf das Säckchen mit dem wasserfesten Stift und einem Lineal die Raute aufzeichnen. In der Zeit können die Steine in Ruhe trocknen. × 6 von 8 Erweitern C. Gerhards So ungefähr. Ich habe versucht es frei Hand zu machen und musste feststellen, dass es ein wenig unproportional geworden ist. Also das nächste Mal doch lieber vorher ausmessen und Anhaltspunkte setzen... Damit der Stift nicht auf die andere Seite durchdrückt, habe ich ein kleines Frühstücksbrettchen dazwischen geschoben. × 7 von 8 Erweitern C. Gerhards Jetzt noch die getrockneten Steine ausschneiden ... × 8 von 8 Erweitern C. Gerhards ... und zum Mitnehmen alles im Säckchen verstauen. Mit einem hübschen Band zuschnüren und es kann los gehen! Prev Next

Zusammen mit dem Sommer kommt auch die Lust wieder hinaus zu gehen! Picknick am Fluss, Ausflüge in den Park, Fahrradtouren ... Damit verbunden jedes Mal die Frage: Was kann man für die Kinder zum Spielen mitnehmen? Das Tablet soll zu Hause bleiben, aber die Badmintonschläger nehmen zu viel Platz weg. Mit unserer Bastel-Idee habt ihr euch schnell ein kleines TicTacToe-Spiel selber gebastelt, das in jede Handtasche passt!

Was ihr dafür braucht und wie man es macht, findet ihr Schritt für Schritt wie immer in unserer Fotogalerie!