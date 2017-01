Eingerahmtes Spiegelei

× 1 von 7 Erweitern C. Gerhards Ihr braucht: Paprika Eier Gewürze × 2 von 7 Erweitern C. Gerhards Die Paprika in großzügige Scheiben schneiden. × 3 von 7 Erweitern C. Gerhards Das Innere entfernen, so dass die "Rahmen" über bleiben. × 4 von 7 Erweitern C. Gerhards Mit ein bisschen Öl in der Pfanne anbraten. × 5 von 7 Erweitern C. Gerhards Und jetzt der schwierigste Part - das Ei innerhalb der Ringe platzieren. Deswegen auch die "großzügig" geschnittenen Ringe, man soll gar nicht meinen, wie viel Volumen ein einziges Ei aufbringt. Wenn dann nämlich die Ringe nicht hoch genug sind, läuft alles über... immer noch lecker, sieht aber nicht so schön aus. Außerdem sollte man darauf achten, dass die Pfanne einen geraden Boden hat. Ist dieser nämlich leicht gebogen, liegt der Ring nicht richtig auf und das Ei läuft unter der Paprika heraus. × 6 von 7 Erweitern C. Gerhards Mhm... sieht lecker aus, oder? × 7 von 7 Erweitern C. Gerhards Ganz großer Vorteil - jetzt passt das Ei auch perfekt auf ein Brötchen, ohne dass, wie sonst meistens bei Spiegelei, die Hälfte an den Seiten überhängt! Prev Next

Gemüse ist bekanntermaßen etwas schwer in Kinder hinein zu bekommen. Früher habe ich immer alles gekocht und püriert und dann mit Tomatenmark rot gefärbt. Nudeln mit Tomatensauce geht nämlich fast immer und dann wird auch nicht groß hinterfragt, was so in der Sauce drin ist, Hauptsache sie ist Tomaten-Rot.

Hier ist nun eine schöne Idee, wie man ein morgendliches Spiegelei noch mit ein paar extra-Vitaminen in Form von Paprika aufpeppen kann. Und zwar so, dass es "cool" aussieht und ein Feature ist anstatt eine Salatbeigabe...