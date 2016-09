DIY Last-minute-Knete aus zwei Zutaten

×

C. Gerhards

Am besten erst mal die Speisestärke in die Schüssel geben und dann so lange Seife hinzufügen, bis man die gewünschte Konsistenz erreicht hat. Ist es zu trocken, einfach ein bisschen Spüli dazu, ist es zu flüssig, etwas mehr Speisestärke.

ACHTUNG: Es muss unbedingt Speisestärke sein! Man sollte meinen, dass es mit Mehl auch funktioniert, tut es aber nicht, das gibt nur eine ziemlich pampige Masse.