Formschöne Sandwichbar für den Kindergeburtstag

×

C. Gerhards

Dieser wortwörtlich "süße" Sandwich erinnert an einen Fensterkeks. Schneidet zuerst aus einem Toastbrot zwei große Sterne aus, stecht dann in die Mitte des oberen Sternes ein Fenster aus und belegt den inneren Stern. Entweder mit bunten Streuseln oder auch mit Marmelade, mit Aufschnitt oder ähnlichem und erzielt so eine ganz neue appetitliche Wirkung.