DIY Traumsand – Spiele für den Kindergeburstag

C. Gerhards

Das Mehl und das Öl werden in einem Verhältnis von 1:8 gemischt. Also eine Tasse Öl auf acht Tassen Mehl oder Esslöffel oder "cups" oder was immer man gebrauchen möchte. Mit der Farbe muss man ein bisschen ausprobieren und es hängt natürlich auch von der Art ab. Lieber erst mal ein bisschen weniger verwenden und dann nachschütten!

ÜBRIGENS: Mit Pflanzenöl statt Babyöl wird der „Sand" zwar nicht mehr ganz so anschmiegsam und wohlriechend, aber dafür ist es nicht schlimm, wenn kleine Kinder etwas davon in den Mund nehmen oder auch mal verschlucken. Auch das Babyöl ist nicht giftig, aber so ein Salatöl verträgt ein Babymagen immerhin etwas besser.

Bitte dabei auf die Inhaltsstoffe des verwendeten Farbpuders achten!