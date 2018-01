× Erweitern 20 Jahre Kinderzeit

Vom PC im Homeoffice zum Verlag: In den letzten 20 Jahren hat sich die Kinderzeit zu einer festen Institution in Bremens Medienlandschaft entwickelt. Darauf darf man schon ein bisschen stolz sein. Aber ohne unsere Leserinnen und Leser, Freundinnen und Freunde, Kundinnen und Kunden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wäre das nicht möglich gewesen. Und darum gab's als Dankeschön an unsere Wegbegleiter eine kleine Feier zum großen Jubiläum.

Mit von der Partie waren unter anderem die Kollegen Yvonne und Tobias Schüttke vom Magazin Bangerang aus Hamburg, Joachim Kothe von der Historischen Kleinbahn Jan Harpstedt, Christin Rehr von der Jugendherberge Bremen, Kirsten Köcher vom Verbund Bremer Kindergruppen e.V., Mediatorin Petra Haslop, Tanja Boltze vom Borgfelder KinderAtelier, Katrin Ulbrich vom Piccolino Markt in Bremen und Oldenburg, Silke Rosenthal vom kek Kindermuseum, Wolf Hain vom Druckhaus Humburg, Judith Probst von Lony Event, Jessica Weineck und Holger Hegemann vom Sozial- und Pflegedienst vacances und viele weitere, auch ehemalige Kolleginnen und Kollegen und aktuelle Mitstreiter. Und last but not least ein großes Dankeschön für die grandiose Unterhaltung an Tom Bola und seinen Butler Johann.

Es war uns eine Ehre und ein Fest!