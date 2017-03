× Erweitern Foto: Bernd Schneider Gratis-Ranzen für Schulanfänger aus bedürftigen Familien – Jetzt bewerben!

25.000 Euro schüttet die PSD-Bank Nord eG auch in diesem Jahr aus, um Schulanfänger aus bedürftigen Familien mit einem kompletten Schulranzen-Set auszustatten. Antragsformulare bekommen Mütter und Väter in allen Kindergärten der Stadtgemeinde Bremen. Erforderlich ist ein Einkommensnachweis, der mit dem ausgefüllten Antrag bis spätestens zum 31. März 2017 eingereicht werden muss. Anschließend werden über 250 Gewinner ausgelost und per Post benachrichtigt. Die Schulranzen werden rechtzeitig vor Beginn des Schuljahres vergeben.

Die Bank als fester Kooperationspartner der Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport stellt in diesem Jahr zum zehnten Mal in Folge Gelder aus dem Gewinnsparen zur Verfügung. Im Laufe der vergangenen neun Jahre konnten über 2.100 Erstklässler mit einem komplett ausgestatteten Marken-Ranzen nach Hause gehen, Etui und Sportbeutel inklusive.

Senatorin Anja Stahmann freut sich darüber, dass die Bank diese Summe abermals für Familien mit Unterstützungsbedarf ausschüttet: „Mit dem Gewinnsparen tragen die Kunden der PSD Bank Nord eG dazu bei, soziale Nachteile für Kinder und Jugendliche in Bremen ein bisschen abzumildern und vielen Kindern einen guten Schulstart zu ermöglichen. Ich freue mich, dass das schon seit so vielen Jahren verlässlich klappt.“

Die Spende aus dem Gewinnsparen kommen Familien mit geringem Einkommen zugute, aber nicht ausschließlich Familien, die Sozialleistungen beziehen.