× Erweitern @istock.com/Eneri LLC Geburtstagskind

Wenn man heutzutage eine Nachricht an mehrere Menschen schicken will, nutzen viele von uns Eltern Mails, Facebook oder WhatsApp Gruppen. Dabei hat gerade eine handgeschriebene Karte einen besonderen Charme. Zum Glück hat sich bei den meisten Kindergeburtstagen die Tradition erhalten, das jedes eingeladene Kind eine schriftliche Einladung bekommt. Dazu kann man entweder fertige Karten kaufen, stundenlang mit Photoshop designen oder eine großangelegte Bastelaktion starten. „Meine Kartenmanufaktur“ bietet einen interessanten (und zeitsparenden) Zwischenweg. Hier kann man sich aus vielen Designideen, Farben, Materialien und Motiven alles nach seinen Wünschen zusammenstellen und hat somit eine individuelle Karte, ohne in Kleberesten und Glitzerwogen unterzugehen.

All die gesparte Zeit kann man jetzt für andere Aspekte der Partyplanung nutzen. Auf der Seite der Kartenmanufaktur finden sich hierfür gleich mehrere tolle Anregungen rund ums Feiern und Karten schreiben. Sei es die Planung der perfekten Mottoparty oder Rezepte für leckeres Fingerfood. Auch das Thema Geschenke, selbstgemacht oder gekauft, wird ausführlich behandelt und wer noch auf der Suche ist nach dem richtigen Text für seine Karte ist, wird unter „Sprüche und Zitate“ fündig.

Wir haben uns mal an der Bastelanleitung für einen Geschenke-Karton versucht. Irgendwie wird es den meisten von uns noch aus der Kindheit vage bekannt vorkommen, aber mal Hand aufs Herz – hättet ihr die einzelnen Schritte noch hin bekommen? Unter diesem Link gibt es die ausführliche und gut bebilderte Schritt-für-Schritt-Anleitung.

× Erweitern Meine Kartenmanufaktur

http://www.meine-kartenmanufaktur.de/magazin/papierschachtel-falten-die-besten-anleitungen-schritt-fuer-schritt/

Wenn das Kästchen einmal steht, gibt es noch unzählige Möglichkeiten es gebührend zu verzieren. Ob bemalt, mit Schmucksteinchen oder ausgestanzten Motiven beklebt - das ist der Fantasie und dem kreativen Können eines jeden selbst überlassen. Und auch die Kleinsten können schon fleißig mithelfen! Wie wäre es, zum Beispiel beim nächsten Kindergeburtstag, mit einem gemeinsamen Schachteln Basteln?