Vor sechs Jahren ging die Arche Noah auf Weltreise und besuchte Städte wie Hamburg, Flensburg, Rostock, Kopenhagen und Oslo. Über die Weihnachts- und Neujahrsfeiertage, vom 12. Dezember bis 31. Januar, geht das Ausstellungsschiff in Bremen vor Anker.

Auf 2000 Quadratmeter Fläche über vier Stockwerke zeigt die Ausstellung, teils interaktiv, Szenen aus dem Alten und Neuen Testament. Ein Rätsel für Kinder vermittelt spielerisch Wissen über die biblischen Geschichten. Von aussen ist die Arche ein riesiges Holzschiff, das mysteriös auf dem Wasser des Lebens treibt. Die Bäume, aus denen es gebaut ist, schützen das Leben, so wie der mächtige Baum des Lebens, der zwölf Meter hoch durch das ganze Schiff wächst und verborgen für die Aussenwelt das Geheimnis des ewigen Lebens in sich trägt.

Auf dem 70 Meter langen, 10 Meter breiten und 13 Meter hohen Schiff werden die Geschichten, die unsere Kultur geprägt haben, lebendig. So trifft man hier Moses, wie er die zehn Gebote erhalten hat, die unserer Rechtsprechung als Grundlage dienen. Der Rundgang führt vorbei an Kain und Abel, an Noah, dem die Künstler einen Roller verpasst haben, weil die Arche so groß ist, an Abraham, Mose, Simson und David und Goliath, wo die Besucher selbst mal versuchen können den Hünen ins Wanken zu bringen. Viel Holz, vieles zum Anfassen und zum Mitmachen, Kristalle und gerade im Abschnitt zum Neuen Testament auch historische Ausstellungsstücke zu Religion und Glauben - dieser schwimmende Bibel-Erlebnispark ist keine Plastikwelt, sondern regt dazu an, mit sich selbst und seinen Sinnen zu beschäftigen. Mehr unter www.diearchenoah.com

Öffnungszeiten und Preise:

Täglich geöffnet von 10 bis 19 Uhr, auch Samstag und Sonntag von 10 bis 19 Uhr.

Erwachsene zahlen 16,50 Euro, Kinder (bis 14 Jahre) 12,50 Euro, Kinder bis 2 Jahre haben freien Eintritt. Das Familienticket für 2 Erwachsene und 2 Kinder kostet 45,00 Euro , jedes weitere Kind 6,50 Euro.

Für Schulen und Gruppen bietet die Arche einen vergünstigten Eintritt:

Schulen: Lehrer: 8,50 Euro, Schüler bis 14 Jahre: 6,50 Euro, Schüler bis 18 Jahre: 8,50 Euro

Gruppen ab 20 Personen: Erwachsene: 14,50 Euro, Kinder bis 14 Jahre 7,50 Euro, Jugendliche bis 18 Jahre: 9,50 Euro

Schulen und Gruppen ab 20 Personen können auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten buchen unter: info@verhalenark.nl