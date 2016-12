Eltern kleiner Kinder kennen das: In der Vorweihnachtszeit beginnt die Suche nach einem geeigneten Nikolaus oder Weihnachtsmann. Die Digitalagentur hmmh bietet mit einer kostenlosen App Unterstützung und will gleichzeitig Spenden für SOS-Kinderdorf sammeln.

„Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass die Suche nach einem Weihnachtsmann oder Nikolaus nicht gerade einfach ist“, sagt Marcus Person, Managing Director bei hmmh. „Entweder der Vater schlüpft selbst in die Verkleidung. Dann riskiert er allerdings, dass den Kindern die Ähnlichkeit des Weihnachtsmanns bzw. Nikolaus mit dem eigenen Vater irgendwann auffällt. Zudem muss Papa sich jedes Jahr erneut dafür rechtfertigen, bei der Bescherung nicht dabei gewesen zu sein. Oder man wendet sich an eine Vermittlungsagentur – und das wiederum kann richtig teuer werden.“ Die kostenlose, nicht kommerzielle App „Share a Beard“, die ab sofort für Android- und iOS-Geräte zur Verfügung steht, bietet hier eine Lösung.

Die Idee dahinter ist einfach: Wenn zwei Väter das gleiche Problem haben, können sich diese zusammentun und bei der jeweils anderen Familie den Weihnachtsmann oder Nikolaus spielen. Dafür bietet „Share a Beard“ die Plattform, mit deren Hilfe Familien ganz einfach einen Tauschpartner in ihrer Nähe finden können. Nutzer legen ein Profil mit den eigenen Verfügbarkeiten an, suchen in der App nach passenden Tauschpartnern in der Umgebung und können über den Chat innerhalb der App Kontakt aufnehmen und sich verabreden.

Darüber hinaus verfolgt „Share a Beard“ auch einen gemeinnützigen Zweck: „Uns war es wichtig, gerade in der Vorweihnachtszeit auch auf Familien und Kinder aufmerksam zu machen, denen es vielleicht nicht so gut geht. Deswegen bitten wir Nutzer nach einem erfolgreichen ‚Match‘ um eine Geldspende an die SOS-Kinderdörfer“, erklärt Marcus Person. Die Spende ist freiwillig und die Höhe des Betrags kann jeder Nutzer selbst bestimmen.

„‚Share a Beard‘ ist eine tolle App, die das Nützliche mit dem Guten verbindet“, so Thomas Laker, Leiter Markendialog von SOS-Kinderdorf e.V. „Wir freuen uns, dass hmmh mit dieser schönen Idee auch an SOS-Kinderdorf gedacht hat und sagen Dankeschön im Namen aller Kinderdorffamilien!“ Auf www.shareabeard.de steht die kostenlose App zum Download bereit.