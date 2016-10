Bei den meisten Kindern gehört die Gute-Nacht-Geschichte zum festen Abendritual. Damit das Einschlafen besonders gut gelingt hat der schwedischen Autor Carl-Johan Forssén Ehrlin tierische Geschichten mit bewährten Techniken des Autogenen Trainings und der Neurolinguistik kombiniert. Nach “Das kleine Kaninchen Konrad, das so gerne einschlafen möchte”, erscheint im November nun ein weiteres Hörbuch: die Erzählung vom kleinen Elefanten. Die Musik ist aus dem schwedischen Originalhörbuch übernommen, direkt auf den Text zugeschnitten und wurde genauso wie das deutsche Hörbuch von Carl-Johan Forssén Ehrlin autorisiert. Wie schon bei “Das kleine Kaninchen, das so gerne einschlafen möchte” schlüpft Sprecher Peter Kämpfe wieder in die Rolle des Erzählers. Das 30-minütige Hörbuch “Der kleine Elefant, der so gerne einschlafen möchte” erscheint am 14. November 2016 bei der Hörverlag.