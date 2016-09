× Erweitern Foto: Wildpark Schwarze Berge Handaufzucht, Wildpark Schwarze Berge

Zwei junge Marderhunde und ein kleiner Steinmarder teilen das gleiche Schicksal: sie wurden von ihren Müttern verstoßen. Im Wildpark Schwarze Berge haben die drei Findelkinder nun einen neuen Pflegepapa gefunden.

Ganz schwach und zerbrechlich waren die beiden kleinen Marderhunde als Maik Elbers, leitender Tierpfleger vom Wildpark Schwarze Berge, bei der Wildtierhilfe in Fiel ankam. Max und Moritz wurden von ihrer Mutter verstoßen und waren dringend auf Hilfe angewiesen. Und nicht nur sie, auch Findelkind Mickey muss ohne seine Steinmardereltern groß werden.

Seit Anfang Mai hat Elbers die beiden Marderhunde und den Steinmarder unter seine Fittiche genommen. „Nicht alle Jungtiere haben das Glück von ihren Eltern ausreichend versorgt zu werden,“ so Elbers „in diesen Fällen helfen wir Tierpfleger auch gerne mal nach und spielen Ersatzmami.“ Tag und Nacht kümmert er sich um seine flauschigen Adoptivkinder, denn spätestens alle vier Stunden brauchen die drei Wildtierjungen ihr Fläschchen mit Welpenaufzuchtmilch.

Dank Ziehpapa Elbers liegen die Drei mit ihrem Gewicht wieder im gesunden Bereich. „Anfänglich hatten die beiden Marderhunde, die mit 10 Tagen gerade mal ihre Augen öffnen konnten, noch Schwierigkeiten sich an die Flasche und den künstlichen Sauger zu gewöhnen. Aber mittlerweile haben sie den Dreh raus und trinken mit Steinmarder Mickey um die Wette“, berichtet Elbers. Wenn Sie nicht gerade trinken oder schlafen, knabbern sie am liebsten an Schnürsenkeln oder laufen an Beinen hoch.

Kleine und große Besucher können Steinmarder Mickey und den beiden Marderhunden Max und Moritz beim Spielen zuschauen. Zu finden sind die flauschigen Raubtierkinder wochentags direkt vor dem Falknershop im Freigehgehege des Wildparks Schwarze Berge. Solange Sie noch gesäugt werden geht es am Wochenende und nach Feierabend mit zu Ziehpapa Elbers nach Hause.

Neben den drei Rackern halten zurzeit viele weitere Tierkinder die Mitarbeiter und Besucher im Wildpark Schwarze Berge auf Trab. Es ist Jungtierzeit und überall in den Gehegen tummelt sich der vierbeinige Nachwuchs. Eine Führung zu den Kinderstuben des Wildparks findet am Freitag, den 17. Juni um 17 Uhr statt, Anmeldung unter Tel. 040 / 819 77 47 0.

Der Wildpark Schwarze Berge in Rosengarten-Vahrendorf ist ganzjährig täglich geöffnet. Von April bis Ende Oktober ist der Einlass von 8 bis 18 Uhr. Von November bis Ende März hat der Wildpark von 9 bis 16.30 Uhr geöffnet. www.wildpark-schwarze-berge.de