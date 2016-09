× 1 von 25 Erweitern Lea Wohlfahrt/Suse Lübker Was für tolle Pferde! × 2 von 25 Erweitern Lea Wohlfahrt/Suse Lübker Mit diesem Ausweis laufen wir ganz stolz an der Zuschauerschlange vorbei – mitten in die noch leere ÖVB-Arena ... × 3 von 25 Erweitern Lea Wohlfahrt/Suse Lübker ... und treffen auf dem Weg erstmal einen kleinen Vierbeiner – mitten im Kabelsalat! × 4 von 25 Erweitern Lea Wohlfahrt/Suse Lübker Noch ist es hier ganz leer! × 5 von 25 Erweitern Lea Wohlfahrt/Suse Lübker Und wir haben natürlich jede Menge schlauer Fragen! × 6 von 25 Erweitern Lea Wohlfahrt/Suse Lübker Auf dem Weg zu den Ställen staunen wir über aufwändige Kostüme. × 7 von 25 Erweitern Lea Wohlfahrt/Suse Lübker Da möchte man doch am liebsten gleich mal reinschlüpfen ... × 8 von 25 Erweitern Lea Wohlfahrt/Suse Lübker Ganz schön riesig ... × 9 von 25 Erweitern Lea Wohlfahrt/Suse Lübker ... und total niedlich! × 10 von 25 Erweitern Lea Wohlfahrt/Suse Lübker Kerstin Brein erzählt uns von der Freiheitsdressur ihrer Welsh-Ponys. Und sie wirkt sehr entspannt so kurz vor der Show. × 11 von 25 Erweitern Lea Wohlfahrt/Suse Lübker Wir dürfen die Ponys in die Arena führen ... × 12 von 25 Erweitern Lea Wohlfahrt/Suse Lübker ... ganz brav laufen sie mit. × 13 von 25 Erweitern Lea Wohlfahrt/Suse Lübker Und warten auf ihren großen Auftritt! × 14 von 25 Erweitern Lea Wohlfahrt/Suse Lübker Hey, es gibt Geschenke! × 15 von 25 Erweitern Lea Wohlfahrt/Suse Lübker In der Maske treffen wir richtig schräge Typen, ... × 16 von 25 Erweitern Lea Wohlfahrt/Suse Lübker ... und werden selber in glitzernde Stars verwandelt! × 17 von 25 Erweitern Lea Wohlfahrt/Suse Lübker Schade, dass wir nicht auf die Bühne dürfen! × 18 von 25 Erweitern Lea Wohlfahrt/Suse Lübker Aber zuschauen ist auch richtig toll. Hier ist Kerstin in Aktion! × 19 von 25 Erweitern Lea Wohlfahrt/Suse Lübker Ihre Ponys wissen genau, was sie zu tun haben. × 20 von 25 Erweitern Lea Wohlfahrt/Suse Lübker ... und alles ohne Führstricke. × 21 von 25 Erweitern Lea Wohlfahrt/Suse Lübker Elfenhafte Gestalten ... × 22 von 25 Erweitern Lea Wohlfahrt/Suse Lübker ... kommt euch dieses Kostüm bekannt vor? × 23 von 25 Erweitern Lea Wohlfahrt/Suse Lübker Wieviel Gewicht dieses Pferd wohl auf seinen Beinen trägt? × 24 von 25 Erweitern Lea Wohlfahrt/Suse Lübker Und noch einmal Kerstin Brein, deren Aufführung hat uns besonders begeistert. × 25 von 25 Erweitern Lea Wohlfahrt/Suse Lübker Leider, leider geht die Show viel zu schnell zu Ende, aber wir kommen bestimmt noch einmal wieder! Prev Next

Im Winter hatten unsere Nachwuchsreporterinnen Jonna und Lea die einmalige Chance, einen Blick hinter die Kulissen der Apassionata-Show „Im Bann des Spiegels" zu werfen und hatten viel Spaß bei einer ganz besonderen Aufführung.

Hier ist ihr Bericht:

„Zuerst bekamen wir eine persönliche Führung von Ziad Al-Michref durch die Showhalle der ÖVB-Arena. Ohne Besucher wirkte die Halle riesengroß und sehr imposant. Im Backstage-Bereich schlummerte ein niedlicher Hund – das „Maskottchen" des Apassionata-Teams – friedlich mitten im Kabelsalat. Danach gingen wir zu den Ställen. Wir hätten nicht gedacht, dass die Tiere so viel Platz haben. Die Ställe waren artgerecht und sauber gehalten. So kurz vor der Show wirkten die Pferde und der einzige Apassionata-Esel relativ ruhig und entspannt. Die Reiter erklärten uns: „je größer das Pferd, desto ruhiger ist es". Wir haben auch erfahren, dass die Reiter aus den unterschiedlichsten Ländern kommen, zum Beispiel Italien, Frankreich, Ungarn und den Niederlanden. Am Ende der Stallführung durften wir noch mit Kerstin Brein sprechen, die mit ihren Welshponys und dem Barockpinto eine sogenannte Freiheitsdressur vorgeführt hat – das heißt, dass Pferd und Reiter nur durch die Stimme miteinander verbunden sind. Auf dem Weg zurück zur Halle durften wir sogar jede ein Pony führen. Die Ponys liefen allerdings auch ohne Halfter wie die Hunde hinter Kerstin her und zwar automatisch in der Reihenfolge, wie sie in der Show standen.

Danach hatten wir die Möglichkeit, einen Blick in die Maske zu werfen, wo sich die meisten Darsteller gerade geschminkt haben. Damit das Showfeeling für uns noch besser sein würde, hat uns die Maskenbildnerin mit Glitzerschminke die Gesichter verziert. Auf dem Rückweg zur Halle schenkte uns unser Führer sogar noch ein süßes Stoffpony, ein Schlüsselband und ein Apassionata-Plakat.

Dann begann die Show: Sie war atemberaubend mit lustigen Einlagen. Aus Lautsprechern wurde die Geschichte über Verlust und Trauer von den Schwestern Amy und Tracy erzählt. In der Show waren sowohl Anspielungen auf Filme, z. B. Star Wars, wie auch Bootstouren in der Manege zu sehen, was es für fast jeden interessant macht. In den meisten Darstellungen bewegten sich die Tiere nur durch kleine Hinweise ihrer Trainer – wie bei Kerstin in der Freiheitsdressur. Am besten gefallen hat uns „Frei auf der Blumenwiese" mit Kerstin Brein und ihren fünf Verbündeten.

Unser Fazit: Apassionata ist eine tolle Show für Groß und Klein, wir freuen uns schon auf das nächste Mal!"

Klickt euch mal durch die Fotostrecke – wir haben ganz viel von der tollen Stimmung eingefangen!