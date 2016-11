Bundesweiter Wettbewerb für Nachwuchsmusiker

Interessierte, die am 54. Wettbewerb „Jugend musiziert“ teilnehmen möchten, haben dazu noch bis zum 15. November Gelegenheit sich mit ihrem Instrument oder ihrer Stimme zu bewerben. Eine Fachjury bewertet die musikalischen Leistungen und bietet Beratungsgespräche mit den jungen Musikern an. Ausgeschrieben sind 2017 die Solokategorien: Klavier, Harfe, Gesang, Drum-Set (Pop) und Gitarre (Pop). Die Gruppenkategorien lauten: „Bläser-Ensemble“, „Streicher-Ensemble“, Akkordeon-Kammermusik“ und „Neue Musik“.

Termine der Regionalwettbewerbe in und um Bremen:

Bremen-Mitte : Samstag, 4. Februar 2017, ab 9 Uhr Musikschule Bremen, Schleswiger Str. 4, 28219 Bremen

Bremen-Nord : Samstag, 11. Februar 2017, ab 10 Uhr, Musikschule Bremen-Grohn, Friedrich-Humbert-Str. 121, 28759 Bremen

Bremerhaven : 11. Februar, Jugendmusikschule Bremerhaven, Grazer Str. 61 27568 Bremerhaven

Oldenburg : 22. Januar 2017, Kulturzentrum PFL, Peterstraße 3, 26121 Oldenburg

Oldenburger Land-Süd : 21. Januar 2017. Musikschule der Stadt Delmenhorst (MSD), Schulstraße 19, 27749 Delmenhorst

Region Diepholz, Nienburg, Schaumburg: 21. Januar 2017, Gymnasium Syke (Realschule), La-Chartre-Str., 28857 Syke

Der Landeswettbewerb für Bremen findet vom am 11. März 2017 in der Musikschule Bremen statt. Der niedersachsische Wettbewerb findet vom 29. März bis zum 02. April 2017 in Wolfenbüttel statt.

Die Anmeldungen zum Wettbewerb erfolgen unter www.jugend-musiziert.org. Dort befindet sich ein elektronisches Anmeldeformular. Genaue Termine und Zeiten bekommen die Teilnehmer nach der Anmeldung mitgeteilt.

Wer mitmachen möchte, muss ein Vorspielprogramm mit Musik aus verschiedenen Epochen - je nach Alter zwischen 6 und 30 Minuten - vorbereiten. In den beiden Pop-Kategorien werden auch selbstkomponierte Stücke erwartet. Ausgezeichnet werden die Preisträger mit Urkunden, Stipendien, Konzertauftritte oder Geldpreisen.