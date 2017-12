× Erweitern Aus der Produktion "Verlorene Jugend", Foto: Jörg Landsberg Junge Akteure gesucht

Einmal auf den Brettern, stehen, die die Welt bedeuten? Das könnte die Chance für theaterbegeisterte Jugendliche sein: Die „Jungen Akteure“ vom Theater Bremen suchen Mitwirkende ab 14 Jahren für ihre neue neue Produktion „Stadt ohne Straßen“. Die Uraufführung ist schon für Ende Februar geplant.

In Kooperation mit ihren Kollegen des Musiktheaters und inspiriert vom berühmten Manga „The Town Without Streets“ setzt sich das Projekt „Stadt ohne Straßen“ mit dem Thema Privatsphäre und dem Verlust von Rückzugsmöglichkeiten auseinander, womit es nicht nur für Jugendliche besonders spannend ist. An nur sieben Terminen im Januar und Februar wird das Tanztheaterstück unter der Leitung des Regisseurs Levin Handschuh und der Komponistin Katharina Susanne Müller gemeinsam mit den Bremer Jugendlichen entwickelt und geprobt, bis am Ende Februar die Premiere im Brauhauskeller stattfindet.

Probentermine: 20. und 21. Januar 2018; 3., 4., 18., 24. und 25. Februar 2018

Vorstellungen: 28. Februar und 1. März 2018 im Brauhauskeller

Die Teilnahme kostet 50 Euro.

Anmeldung unter jungeakteure@theaterbremen.de; Anmeldefrist bis zum 15. Dezember; Weitere Informationen unter 0421-3653 449 (Christiane Renziehausen)

Zum Inhalt:

Unheimliche Dinge passieren in Saikos Leben, besonders beunruhigend ist das Verhalten ihrer Familie, die fortwährend Löcher in die Wände und die Decke ihres Zimmers bohrt, um sie dadurch zu beobachten. Saiko flieht zu ihrer Tante in eine andere Stadt, muss aber feststellen, dass dort mysteriöse Veränderungen stattgefunden haben und auch die Wände und Decken im Haus ihrer Tante von Gucklöchern übersät sind, durch die merkwürdige Wesen alles beobachten, was im Innern vor sich geht. Welche Möglichkeiten bleiben, um die Privatsphäre zu schützen und einen Rest von Intimität zu wahren? Genügt es, das Gesicht hinter bizarren Masken zu verstecken, wie die Einwohner der Stadt es tun?

Junji Ito, der als ‚David Cronenberg des Mangas‘ gilt, thematisiert in „The Town Without Streets“ auf beklemmende Weise den Verlust von Privatsphäre und Rückzugsmöglichkeiten. Ausgehend von seinem 1997 in Japan erschienenen Manga soll im Rahmen des Projektes der Frage nachgegangen werden, wie sicher das Private sein kann und inwiefern Strategien zur Wahrung von Privatsphäre das soziale Zusammenleben beeinflussen können. Die Teilnehmer des Projektes werden – je nach Vorlieben und Interesse – mit Regisseur Levin Handschuh szenische Vorgänge entwickeln oder zusammen mit der Komponistin Katharina Susanne Müller Musik erarbeiten, die dann entweder aufgenommen und eingespielt, live gespielt oder gesungen wird.