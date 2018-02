Kindermode und mehr – die Stricktrends 2018!

× Erweitern Foto: © Pixabay Stricken 1

Das Jahr 2018 wird aufregend! Bei den Stricktrends zeichnen sich zahlreiche interessante Entwicklungen ab, sodass es nicht gerade einfach ist, diese Trends zusammenzufassen. Wer gerne strickt, kann sich über verschiedene tolle Ansätze freuen und sich inspirieren lassen – auch und gerade im Bereich der selbstgemachten Kindermode!

1. Lange Pullover und Jacken

Kuschelige Pullover und Jacken in Überlänge waren noch nie langweilig, lagen aber auch noch nie so richtig im Trend. Das wird sich 2018 ändern! Denn in diesem Jahr erfreuen sich Stricktechniken zur Herstellung dieser gemütlichen Kleidungsstücke wachsender Beliebtheit. Für Kinder sind diese Stücke ideal, da sie in der kalten Zeit des Jahres für ausreichend Wärme sorgen und ein Gefühl der Geborgenheit hervorrufen. Sie sind damit ein gut passender Begleiter für die Schule und Unternehmungen im Freien.

2. Steeking als trendige Stricktechnik

Das Steeking gehört zu den außergewöhnlichen Handarbeitsmethoden. Es ist eine hilfreiche Technik für diejenigen, die Pullover, aber keine Jacken stricken möchten. Mit seiner Hilfe lässt sich mit wenigen Handgriffen eine Jacke herstellen, indem ein Pullover zerschnitten und anschließend verarbeitet wird. Selbstverständlich eignet sich das Steeking auch für die Herstellung niedlicher Kinderjacken.

3. Die Symbolkraft der Natur

Unser Bewusstsein für eine gesunde Umwelt wird immer stärker. Das wirkt sich auch auf die Gestaltung der Mode aus. Hier geht es nicht nur um natürliches Material, sondern auch um das Aussehen der Kleidung. Gerade Pflanzen sind in den letzten Jahren viel zu wenig beachtet worden. Blumen, Blätter und Blüten erhalten deshalb in die Strick- und DIY-Mode Einzug. Es gibt sie in allen Formen und Farben – entweder als Nachbildung einer real existierenden Pflanzenart oder als selbst erdachte, ganz besondere Blume. Besonders einfach ist die Umsetzung dieses Trends, wenn man Stoffe nutzt, die bereits Pflanzen- oder Naturmuster tragen. Beispiele dafür, wie solche Stoffe aussehen können, finden gibt es etwa unter www.traumbeere.de.

4. Das Meer

Nicht nur Blumen und Pflanzen spielen 2018 eine gewichtige Rolle. Auch das Meer kommt auf Pullovern, Jacken, Accessoires und Hosen zur Geltung. Hier geht es vor allem um die Farben – Meerblau und Ozeangrün begeistern schon die Kleinen! Auch ein selbst gestrickter Nixenschwanz zum Spielen kann Kindern eine große Freude machen. Ebenso sorgen Fische in allen Farben und Formen bei den Kleinen für Begeisterung.

5. Gestrickter Haarschmuck

Wer auf der Suche nach einem DIY-Strickprojekt ist, das nur wenig Aufwand erfordert, für den sind DIY-Haarspangen und selbst gestrickte Haarbänder eine tolle Idee. Man kann zum Beispiel einfach eine Blume stricken, die dann an einem Haarspangen-Rohling befestigt wird. Haarbänder haben vor allem dann einen praktischen Nutzen, wenn das Kind sehr sportlich ist. Aber auch als modisches Accessoire ist es ein toller Begleiter.

Ob kuschelige Pullover, natürliche Designs oder gestrickte Accessoires – die Stricktrends 2018 bieten viele tolle Inspirationen für kreative Kreationen für Klein und Groß!